Registran faltante de gasoil en estaciones de servicio de Gualeguaychú

En la ciudad de Gualeguaychú está faltando el gasoil común y premium en las expendedoras. No hay dificultades para conseguir las naftas. Las estaciones de bandera blanca, que no pertenecen a ninguna petrolera, son las más perjudicadas.



A raíz del faltante que en forma cíclica comenzó a acentuarse en los últimos meses después de la corrida cambiaria en agosto pasado, el Gobierno Nacional solicitó a las petroleras un "congelamiento de precios de los combustibles" por 90 días.



Poco tiempo después el Gobierno Nacional tuvo que liberar el mercado mayorista de expendio de combustible, que abastece a las empresas transportistas y la actividad agropecuaria.



En el mercado minorista, en octubre hubo un pequeño aumento en los combustibles; sin embargo las petroleras ya advirtieron sobre la inaplicabilidad de la medida.



El 17 de septiembre el presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles del Centro de la República Argentina (Fecac) Gabriel Bornoroni, aseguró que: "hay un 38 por ciento de atraso en los precios de los combustibles, según el cálculo que hacemos teniendo en cuenta el precio del dólar".



Julio Benedetti, secretario adjunto del Sindicato de Estaciones de Servicio de Entre Ríos, expresó que: "Está altando combustible en todos lados, hoy no están abasteciendo de forma eficiente a las estaciones de servicio de bandera y las expendedoras de bandera blanca son las que peor la están pasando".



Diario El Argentino le consultó si este fenómeno de escasez comenzó a darse a partir del congelamiento de los precios de los combustibles, el dirigente gremial dijo que: "Primero los precios estuvieron liberados, se disparó y luego lo congelaron a la fuerza, pero esto no sirve de nada porque es imposible mantener los precios estables cuando todo aumenta. Hoy tenemos un retraso del 38 por ciento y cuando se levante la medida de congelamiento se espera lo peor, de todos modos el incremento será gradual, sería imposible absorber una suba tan alta".



Al consultarle por cuál es la situación en la ciudad, Benedetti dijo que: "Por ahora hay estaciones de servicio que se quedaron sin gasoil (común) el fin de semana, por problemas de abastecimiento, la situación es cambiante no sabemos qué va a pasar mañana".



En tanto remarcó que: "Uno entiende que las estaciones de YPF no tendrían que tener problemas de abastecimiento y sin embargo el último fin de semana les faltó gasoil, porque las empresas no entregan lo suficiente para abastecer las necesidades del mercado local, esperemos que este fin de semana largo no falte combustible".