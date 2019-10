"Compromisos Solidarios": Jóvenes scouts concretan intervenciones comunitarias

Alrededor de 4.000 jóvenes scouts de todo el país se reúnen este fin de semana en el Balneario-Camping "Villa Valle María" en el marco del evento denominado Rover Moot."Es un evento particular porque reúne al grupo etario del programa que más comprometido está con la sociedad", reafirmó a Elonce TV el director de Comunicaciones de Scouts Argentina, Matías Chapino.Cada cuatro años, scouts de distintos puntos del país coinciden en un lugar para concretar acciones solidarias e intercambiar experiencias sobre los servicios que cada uno desarrolla en su terruño. De esta suerte, no solo fortalecen el vínculo entre pares, sino que también logran la unión entre las provincias, e inclusive, con otros países.Como se sabe, los grupos de scouts generalmente funcionan en colegios, parroquias o vecinales. Scout argentina es un movimiento conformado por voluntarios, que no perciben ningún tipo de retribución monetaria por las tareas que hacen.Scouts de Argentina forma parte del Movimiento Mundial de Jóvenes, Niños y Adultos, creado por el inglés Baden Powell en 1908, luego de publicar el manual "Scouting for boys" (Movimiento Scouts para Jóvenes). El libro llegó a niños y jóvenes del mundo entero, que comenzaron a formar patrullas y tropas de scouts. En Argentina, los inmigrantes fueron quienes propiciaron la creación de los primeros grupos, primero en algunos colegios y luego en los cuarteles de bomberos y comisarías. En 1909 se realizaron los primeros campamentos en Morón y otras localidades de la provincia de Buenos Aires. En 1912 se consolidó como movimiento. "Siempre listos" (traducción al español de "Be prepared") es el lema que instaló el fundador con las mismas siglas de su nombre.