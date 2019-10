"Un amor ítalo-argentino": Renovaron sus votos matrimoniales con una boda gaucha

Ella italiana y el argentino. Se conocieron hace 18 años en el Viejo Continente, donde se casaron y formaron una familia. Asentados en suelo entrerriano, y en el día en el que se conmemora el Respeto a la Diversidad Cultural, renovaron sus votos matrimoniales, acompañóSe trata de Rodica Logoter y Alberto Cabrera, quienes este sábado arribaron a la capilla de la Casa Padre Lamy, en Oro Verde, vestidos con prendas gauchescas y acompañados de sus dos hijas."Festejamos, otra vez, la unión de nuestro matrimonio desde hace 18 años. Después de tantos años de vivir en Italia, quiero casarme en Argentina, así como somos nosotros", explicó el novio aSegún contó, se conocieron en Venecia, hace 18 años. "Y no la dejé escapar más, ella era para mí", aseguró al mirar la radiante sonrisa de su esposa."Fui cheff internacional en Italia, y después de 30 años de trabajo, cuando me jubilé, decidí regresar a mi patria. Hoy estoy muy feliz de estar en país y sobre todo por casarme en mi país", reafirmó."Ella es una mujer que cualquier hombre quiera tener", destacó, al mencionar que son padres de dos niñas: Micol y Carina.La novia, por su parte, develó: "Hace siete años que volvimos y siempre fue el sueño de mi esposo. Y así como él se jugó allá, yo me la juego acá".En la oportunidad, la italiana destacó "lo servicial y amables" que son los entrerrianos. "Plantamos raíces acá", sentenció.Para la fiesta, que estaba prevista en una quinta de Oro Verde, el menú era una entrada de empanadas salteñas, morcilla y choricitos, y como plato fuerte: asado a la estaca."Elegimos esta fecha, el 12 de octubre, no solo porque son los festejos patronales de la localidad, sino también porque el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ocasión en la que celebraremos la unión de nuestro amor ítalo-argentino", explicó la novia.