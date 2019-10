Llovieron más de 200mm en La Plata, "la tormenta más importante desde 2013"

, donde se dispuso extender hasta esta tarde una alerta naranja. Las complicaciones por el temporal que afectó a toda la zona metropolitana produjo que una familia debiera ser evacuada en Berisso a causa de los anegamientos.En La Plata, los equipos de prevención y seguridad del municipio desplegaron tareas en la vía pública para reducir riesgos en las zonas anegadas.

"Entre la madrugada del viernes y las 07.55 de hoy, llovieron más de 200 milímetros de agua", precisó el subsecretario de Atención del Riesgo, Rodrigo Páez.Además, se registró una precipitación de variada intensidad con un "promedio de 30 milímetros hora, caída de granizo y ráfagas de viento", que superaron los 60 kilómetros por hora.A su vez, Páez informó que se registraron algunos puntos con, donde continuaban trabajando por la tarde las cuadrillas del municipio para normalizar la situación.

El intendente celebró que "no tuvimos que lamentar víctimas"

Evacuación en Berisso

En cuanto a las condiciones climáticas, se dispuso prolongar hasta esta tarde el nivel de Atención Naranja y persistirán los chaparrones y tormentas intermitentes de variada intensidad. Por lo tanto, el municipio mantendrá el operativo de prevención y asistencia iniciado en la tarde de ayer.Según denunciaron vecinos a través de las redes sociales,El intendente de La Plata, Julio Garro, se mostró conforme con el desempeño de las obras hidráulicas en la ciudad, al afirmar que la capital bonaerense "resistió la lluvia más importante desde el 2 de abril de 2013".. Tuvimos algunos anegamientos y estamos asistiendo a las familias que tuvieron problemas en sus casas", sostuvo el jefe comunal a través de su cuenta de Twitter.Garro aseguró que un temporal de esa magnitud, en el pasado, "terminaba con un metro de agua dentro de miles de hogares". "Hoy la realidad es otra: no tuvimos que lamentar víctimas, el agua escurrió rápido y el municipio estuvo presente desde el primer minuto", sostuvo.Sin embargo,: "Todavía falta. Todavía hay platenses que hoy no la están pasando bien. Por eso tenemos que seguir haciendo obras hidráulicas en los barrios que aún necesitan".Defensa Civil evacuó a una familia esta madrugada en Berisso, donde, por lo que la comuna ordenó la habilitación del centro de evacuados.A raíz de las intensas lluvias registradas a lo largo de la madrugada, se vieron afectados con inundaciones distintos barrios de la ciudad, por lo que patrullas de esta dependencia "recorren las zonas más bajas del Barrio Obrero, Mocoví, Santa Cruz, Villa Arguello y El Carmen", indicó a la agencia Télam Conrado Barrueco, director de Defensa Civil de Berisso."Ante estos eventos climatológicos, de manera inmediata desde el Ejecutivo local se dispuso un operativo que involucra al personal de diferentes dependencias municipales, como también un Centro de Evacuación que funciona en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) ubicado en calle 169 y 33 del Barrio Obrero, que ya se encuentra preparado para asistir con alimentos y ropa seca los vecinos", indicó Barrueco.Martín Slobodian, secretario de Seguridad de Ensenada, informó a Télam que el municipio obtuvo "buena respuesta de las obras hidráulicas" y afirmó que solo en "ciertos puntos aún queda un poco de agua en la calle". "Se está monitoreando el cuadro de situación de manera permanente y hasta el momento no se presentaron inconvenientes en las zonas ribereñas", agregó.