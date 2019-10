Los fuertes vientos tumbaron un avión militar en el aeropuerto de El Palomar

La fuerte tormenta que se desató en las últimas horas en la región provocó un hecho particularmente llamativo: el intenso viento tumbó un avión militar que estaba estacionado en uno de los playones del aeropuerto bonaerense de El Palomar.Se trata de un Fokker F-28 de la Fuerza Aérea que, según se informó, no sufrió daños. Las primeras versiones indican que los intensos vientos ejercieron presión sobre las alas y que lograron levantar la aeronave hasta que finalmente quedó apoyada sobre la parte trasera, en una posición similar a la que adoptan los aviones al momento de despegar.La explicación oficial indica que, como el avión no tenía carga de combustibles, la fuerza del viento provocó que termine cayendo de cola, que es la parte más pesada porque allí se encuentran sus turbinas.Esa particular situación se produjo en medio del temporal que azota a la región metropolitana desde anoche y que, según alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), continuará en las próximas horas.Según el pronóstico, habrá "tormentas fuertes" para el norte de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y el Río de la Plata.Además, el SMN advirtió que "se prevé que, a partir de la noche de hoy y la madrugada de mañana, algunas lleguen a ser fuertes con abundante caída de agua en cortos períodos, importante actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo". Fuente: (Clarín).-