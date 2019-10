Jardín deberá pagar $55.000 a familia de una nena que echaron porque lloraba

Foto: Ilustrativa

La Justicia de Río Negro ordenó a un jardín de infantes de esa provincia pagar una indemnización de 55 mil pesos a una familia por haber echado a su nena, de dos años, porque "lloraba mucho" y supuestamente no lograba integrarse al grupo.



El hecho se produjo en marzo de 2015 en un establecimiento educativo privado, con subvención estatal, de la ciudad de Viedma.



Según la denuncia de la madre, la directora del jardín de infantes les comunicó, tras dos semanas de iniciado el período de adaptación, que la niña "lloraba mucho" y esa angustia afectaba negativamente a sus compañeros, que no lograban hacer las actividades con tranquilidad.



En ese marco, le recomendó que llevara a la pequeña a una psicopedagoga y a su pediatra, porque supuestamente "no se encontraba preparada madurativamente para escolarizarse en ese momento".



La madre llevó a la pequeña a esos especialistas, que, tras una serie de estudios, concluyeron que la nena no tenía ningún problema madurativo.



Ante esta situación, la familia de la menor presentó una denuncia judicial por "daños y perjuicios".



El magistrado subrogante del Juzgado Civil 1 de la capital de Río Negro, Leandro Oyola, falló a favor de la familia y ordenó que la cooperadora de la institución le pague 55 mil pesos de resarcimiento.



Finalmente, la niña fue inscripta en otro jardín maternal, donde no tuvo inconvenientes para integrarse con los demás chicos.



Tras el fallo judicial, la familia ahora espera que el Ministerio de Educación de Río Negro se pronuncie sobre un sumario administrativo que le iniciaron a la directora.