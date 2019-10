Duró tres semanas el servicio de transporte público en Gualeguay

El martes 24 de septiembre, en el "Día del Colectivero", la municipalidad de Gualeguay anunció que comenzaba a funcionar un nuevo servicio de transporte que uniría esa localidad con Puerto Ruiz. Según se informaba, el colectivo iba a funcionar entre las 5.30 y las 21hs y contaría con tres servicios diarios: 5.30, 11 y 18hs.



A tres semanas del anuncio, LT38 confirmó que la empresa López, prestataria del servicio, se retiró de la localidad.



La firma que iba a brindar el servicio de transporte público en Gualeguay solicitó la baja de la AFIP y de Tránsito municipal, y se llevaron el colectivo. Así lo confirmó Fabio López, propietario de la empresa junto a su hermano.



Respecto de los argumentos, aseguró que los números no le cerraban y si no había asistencia municipal de por medio, era imposible sostener el transporte. "Vinimos a probar pero los números no daban", se sinceró López a menos de tres semanas de haber comenzado con el recorrido.



"Gastábamos 2.500 pesos diarios de combustible y, en el mejor de los días, llegamos a tener 50. Necesitábamos llegar a vender 100 boletos por día para que cerrara. Ni a cubrir el gasoil llegamos a cubrir", explicó.



López negó que pidieran 150.000 pesos de subsidios. "Nunca pedimos esa cifra. Con 50 o 60.000 pesos hubiera alcanzado", detalló, al tiempo que comunicó que invirtieron unos 600.000 pesos para poner en marcha el colectivo y cumplir con todas las habilitaciones y los requisitos obligatorios.



"Me reuní con los concejales y con el intendente antes de empezar esto. ¿Qué fue un papelón? Lo entiendo pero no nos daban los números", cerró. (ElDía de Gualeguay)