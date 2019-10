La falta de gasoil podría afectar en el transporte urbano en Concordia

Entre Ríos no escapa a la reciente falta de gasoil y la merma ahora también repercute en el servicio del transporte urbano de pasajeros de Concordia.



"Nosotros ocupamos por día, entre 2500 y 3000 litros de gasoil para todas las unidades, pero estamos teniendo el problema de que algunas estaciones de servicio no nos venden", explicó al respecto, el presidente de la Cooperativa de Trabajo Nuevo Expreso, Héctor Díaz Vélez.



Además, el encargado de la línea 5 y 7, explicó que en el único lugar donde consiguen gasoil, es en la estación de servicio ubicada en calle Urquiza y Catamarca, pero "es el más caro, y la mayoría cuando salimos a buscar no nos venden".



Ante la pregunta si la merma en el combustible podría afectar en el servicio, Díaz Vélez explicó que "sí, por supuesto", aunque "hasta ahora conseguimos y nos vamos ordenando, pero en el caso de que no se solucione o falte, llegará un momento en el que sí", se deberá reducir la prestación.