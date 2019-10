Reconocerán a entrerriana por su tarea como "apadrinadora" en las jineteadas

El 24 y 25 de octubre se llevará a cabo el "Tercer congreso gaucho", durante el cual habrá un reconocimiento especial a Cintia Siri, por su labor como apadrinadora en las jineteadas. Será en el segmento "Mujeres de la Tradición" bajo la coordinación de Malena Berrueta y Manuel Allignani.Cintia Siri nació el 24 de mayo de 1985 en la zona rural de Talitas; un pequeño paraje situado en el departamento Gualeguaychú.Su infancia transcurrió en la estancia "El Vizcachón", junto a sus padres y a sus 4 hermanos, familia de gran arraigo criollo. "Allí su padre trabajaba como peón rural. Es ahí donde Cintia aprendió sobre tareas rurales y a amar las tradiciones, acompañándolo en todo lo que hacía falta, como es costumbre de la gente de campo", describen los impulsores del reconocimiento.Fue su padre, Luis, quien tenía también una tropilla de reservados llamada "La Chamarrita" quien le inculcó y enseñó "el arte de las costumbres gauchas".Cintia tomó como natural el manejarse en un ambiente al que ya pertenecía, así que aparte del campo, empezaron a compartir los domingos de jineteada. Cuando salían con la caballada, ella lo acompañaba y también se ocupaba de ayudarlo.Al pasar los años Cintia formó pareja con Roberto Oronó quien era jinete y apadrinador. Fue por eso que un día Roberto estaba apadrinando, en la Fiesta de " El Remanso" de Gualeguaychú y le tocaba cumplir con su monta. Allí le propuso a Cintia si quería reemplazarlo, ella no lo dudó. Desde ese momento empezó a apadrinar, a la par con su compañero. "La vida después los separó y, aunque ya no están juntos, siguen siendo yunta para apadrinar", señalan.Cintia también corre pruebas de Riendas, en la que se ha destacado siempre, recientemente ha sacado el primer premio en su pueblo natal, a menudo hace de Capataz de Campo en las Jineteadas, también se desarrolló como Peón Rural en Estancia "Las Brasitas" y actualmente en la estancia ""La Olga"."De carácter decidido y seguro, logró hacerse respetar, en un ambiente que no le cerró la puerta, siempre predispuesta a dar lo mejor de sí misma, mantiene un lugar que se ha ganado con esfuerzo, constancia y por sobre todo; con capacidad. Por eso Cintia Siri es Mujer de la Tradición", concluyen los organizadores del "Tercer congreso gaucho".