Mujer brutalmente golpeada por su novio reveló detalles del calvario que padeció

Un sujeto le fracturó el rostro a su novia al salir de boliche y llevarla al motel en Santiago del Estero. La víctima presenta fracturas de tabique nasal y en uno de sus pómulos. La fiscal ordenó la detención del acusado. La víctima brindó un desgarrador relato sobre sus padecimientos.En el primer piso de un centro de salud privado, con suero ingresando por una de sus manos, la cara vendada a la altura de la nariz, soportando fuertes dolores, "María" (nombre ficticio) la no para de decir que tiene aún "mucho miedo" por lo que puede llegar a pasarle, luego de haber salvado su vida huyendo desde un motel donde el bestial sujeto la tenía la madrugada del domingo pasado.. Se mostraba dulce, atento, servicial. Nosotros nos conocíamos desde antes. Él me decía que estaba muy enamorado de mí", comenzó relatando la mujer, quien tiene dos hijos con una pareja anterior.Todo cambió hace una semana, cuando se produjo la primera agresión. "Una semana antes nos habíamos distanciado por una discusión que tuvimos.. En una de esas peleas me zamarreó".En ese momento "María" cortó el vínculo, pero"Él nunca ingresaba a mi casa donde están mis hijos. Siempre me buscaba de la vereda y salíamos. Los últimos días me amenazaba diciendo que iba a entrar para hacer lío. Para evitar todo eso yo salía, pero lo hacía con miedo", sostuvo.Consultada por el diariosobre la noche del sábado, manifestó que lo que era"Salimos a comer, todo estaba bien. O al menos no había agresiones. Después fuimos a buscar a mi hermano. Ahí él, que tenía mi teléfono en su poder, nota que estaba en silencio, entonces comienza a insultarme. Me decía que yo lo había silenciado porque no quería que suene cuando me llamen 'mis machos', todo el tiempo repetía lo mismo".Antes de llegar a donde estaba el hermano de "María", el acusado le dijo: "Cambiá esa cara y no se te ocurra decir nada. Cuando llegamos me acerco a mi hermano y él -el acusado- me abraza fuerte y me dice 'perdoname, me puse celoso, no va a pasar nunca más', entonces yo no digo nada".Tras ese encuentro los tres se dirigen a un boliche en la autopista. "Cuando estábamos por entrar alguien me roza la mano. Otra vez comenzó todo. Otra vez los insultos. Estuvimos hasta las 5 y me dijo 'vamos aquí están todos tus machos, todos te miran' y me quiere sacar, pero mi hermano le pide que me deje, que él después me llevaría de vuelta a casa".Según el relato de "María", su novio no accedió a ese pedido., le dijo tajante el empleado público al hermano de la víctima y de inmediato la sacó del boliche y la obligó a subir a su auto.Ambos se dirigieron a la casa del sujeto y allí se produjo el despiadado ataque."Cuando estábamos en el auto, sonó otra vez mi celular. Por el chat de Facebook me había escrito mi ex cuñado. Me decía que me vio en el boliche y que no lo saludé, nada más. El se hizo pasar por mí y lo invitaba a tener relaciones a que nos veamos, por supuesto que mi ex cuñado no respondió más".y la llevó a su casa, en el Bº Centro."Llegamos a su casa y me pide que me baje. Abrió la puerta, me empuja y me tira al piso. Como puedo me levanto porque estaba aturdida y empiezo a correr porque yo sabía que estaba cerca la Comisaría 14".Con sus ojos cerrados y moviendo la cabeza de un lado al otro, como si sintiera aún los tirones del cabello, sostuvo: "Antes de llegar él me alcanzó y me agarró del pelo con las dos manos,. Me amenazaba diciendo que si lo denunciaba él iba a estar detenido dos días, después iba a salir, me iba a matar y se iba a matar él porque no tenía nada que perder", sostuvo e indicó que después se despertó en la puerta del motel.", reveló."María" sabía que ésa era su única oportunidad y que tenía que hacer "todo bien y en silencio.porque mi novio me había pegado, pero me cortan el teléfono. Vuelvo a comunicarme y les pido por favor que me ayuden que estaba golpeada".Angustiada, "María" contó que, pero que por nada del mundo tocaran el timbre. Hacen eso y me ayudan a sacar mi teléfono. Cuando estaba del otro lado -por donde ingresan las empleadas a las habitaciones- él se despierta y al no encontrarme sale a buscarme".Según relató "María", las empleadas del motel -ubicado sobre la Ruta 51-. "Cuando subo al remís le dije al chofer que por favor evitara que se diera cuenta el hombre del auto rojo, porque él andaba dando vueltas por el motel buscándome. El conductor me lleva a la policía", indicó."María" está internada y seguirá allí por al menos tres días más., finalizó.El agresor, un sujeto de 46 años, residente en el Bº Centro y empleado del Servicio de Emergencia y Accidentología de Santiago del Estero, luego de golpearla se retiró del motel.