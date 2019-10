Un encuentro de scouts reunirá a 3.000 personas en Valle María

El encuentro

Cada cuatro años, scouts de distintos puntos del país coinciden en un lugar para concretar acciones solidarias e intercambiar experiencias sobre los servicios que cada uno desarrolla en su terruño. De esta suerte, no solo fortalecen el vínculo entre pares, sino que también logran la unión entre las provincias, e inclusive, con otros países.El evento denominado Rover Moot, que llevará a cabo su sexta edición en las lomadas entrerrianas, sentará sus bases en el Balneario-Camping "Villa Valle María".Los responsables contaron que tuvieron que alquilar el Centro Cultural (Héctor Pedro Rohr) de Valle María, sanitarios, cientos de garrafas para las tareas de la cocina, más de 20 carpas de campaña, dos carpas de circo para desarrollar los talleres, y que serán alrededor de 700 los adultos responsables.El responsable Institucional de Scout a nivel nacional, Pablo Bravo Villavicencio, dio detalles acerca del encuentro, que"Las actividades se van a realizar de forma triangulada entre Diamante, Paraná y Crespo. Visitaremos el Parque Pre Delta, la Reserva Natural de Diamante, dos escuelas de Crespo, Aldea Brasilera, Oro Verde, y algunos barrios de Paraná como Bajada Grande, Mosconi Viejo, San Martín, Antártida, Villa Yatay, barrio Illia, Parque San Martín, y el puerto, en donde vamos a realizar un saneamiento del río Paraná junto a los Amigos del Puerto Nuevo".De esta manera, en paralelo al campamento en sí,. El entrevistado no duda en afirmar que es el eje más fuerte. "Los compromisos solidarios son intervenciones comunitarias. Les llamamos intervenciones en el sentido de que son acciones concretas que se van a agotar en el tiempo porque van a comenzar y finalizar durante ese fin de semana. Parte de nuestra consigna es construir un mundo mejor; lo cual no es posible de otra manera que no sea gracias a la suma de todas las partes", comentó Villavicencio en declaraciones aLuego agregó que "nos definimos como una asociación que educa en valores. Nuestro énfasis educativo es formar para la vida. No es poca cosa que adolescentes y jóvenes se sumen a esta propuesta de convivencia y solidaridad".Como se sabe, los grupos de scouts generalmente funcionan en colegios, parroquias o vecinales. Scout argentina es un movimiento conformado por voluntarios, que no perciben ningún tipo de retribución monetaria por las tareas que hacen. Sobre esta realidad, Villavicencio elogió que en los contextos actuales hayaAnte una consulta, el entrevistado reveló una serie de factores que entran a jugar para que los proyectos se realicen. "Hoy por hoy tenemos organizados más de 50 compromisos solidarios; aunque nos está faltando una pata que es fundamental: el apoyo económico, que es muy valioso para nosotros, por pequeño que sea el aporte. Nos financiamos gracias a la colaboración de distintos actores sociales, desde las empresas hasta los vecinos. Lo que pedimos no es nada extraordinario sino elementos que en cualquier casa puede haber, como por ejemplo aquellos que sirvan para hacer huertas, o pintura para los murales".Villavicencio, luego, se refirió a otro de los ejes que es la educación. "Nuestra propuesta educativa (pensada entre los 5 y 21 años de edad) se basa en el compromiso solidario y la realización de acciones socio-ambientales. El evento, que por primera vez se desarrollará en Entre Ríos, tiene como lema 'Hermanos de la tierra, construyendo una tierra de hermanos'. Esto hace alusión a la idea de casa común, y a un modo de ver el mundo como un hogar, en el que todos los que allí habitamos hagamos la tarea que nos corresponde, entendiendo que no existe acción ambiental que no sea sostenida en equipo. Para eso, hemos planificado diversas acciones, además de las que ya son rutina en nuestros encuentros como la aventura, el reconocimiento de la naturaleza, y los circuitos urbanos. A partir del viernes habrá más de 500 jóvenes recorriendo las calles de Paraná".El evento tendrá lugar desde el próximo viernes al lunes siguiente. El nombre del evento es Vl Rover Moot, en alusión al nombre que recibe el grupo de jóvenes de 17 a 21 años. De acuerdo a las edades, los grupos van asumiendo distintos nombres: de cinco a seis años se llaman Castores, de 7 a 11 se llaman Lovatos y lobeznas, de 11 a 14 se llaman Scout de 14 A 17 Caminantes, y de 17 a 21 Rovers.Scouts de Argentina forma parte del Movimiento Mundial de Jóvenes, Niños y Adultos, creado por el inglés Baden Powell en 1908, luego de publicar el manual "Scouting for boys" (Movimiento Scouts para Jóvenes). El libro llegó a niños y jóvenes del mundo entero, que comenzaron a formar patrullas y tropas de scouts. En Argentina, los inmigrantes fueron quienes propiciaron la creación de los primeros grupos, primero en algunos colegios y luego en los cuarteles de bomberos y comisarías. En 1909 se realizaron los primeros campamentos en Morón y otras localidades de la provincia de Buenos Aires. En 1912 se consolidó como movimiento. "Siempre listos" (traducción al español de "Be prepared") es el lema que instaló el fundador con las mismas siglas de su nombre.