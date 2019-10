Video: Conductor de TV fue pateado por caballo al grabar desfile tradicionalista

"Es un accidente que puede suceder", afirmó Gustavo "Colo" Kapp al hablar con Elonce sobre el incidente que sufrió este pasado fin de semana en un campo de Paraná Campaña. El conductor del programa "Tierra Gaucha" que se emite por Elonce TV, fue pateado por un caballo cuando registraba con su cámara, un desfile tradicionalista como material para su programa.El accidente ocurrió en un campo del predio "El Lucero", ubicado en la zona rural de la comuna de La Picada, que está a unos 20 kilómetros de la capital entrerriana.Kapp ingresó al campo, para filmar desde cerca a los integrantes de la agrupación, en ese momento, el caballo se habría asustado y "soltó la patada", dijo Kapp que tras el incidente fue trasladado al hospital y estuvo cuatro horas siendo atendido por el personal médico del nosocomio de la capital entrerriana.y agregó que "me tiró con las dos patas traseras, pero me pegó con una. Por suerte, me pegó en un lugar que no sufrí ninguna herida y solamente, tengo dolor", explicó."Es un accidente que puede suceder, pero afortunadamente, estoy bien. Me trasladaron en la ambulancia de la Junta de Gobierno de La Picada", dijo y resaltó la atención recibida. "Quiero agradecerles mucho,. Estaban atendiendo a cuatro chicos accidentados en moto y nos atendían a todos. Gran trabajo de los enfermeros y los médicos", dijo Kapp.Asimismo,