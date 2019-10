Recuperaron una vivienda municipal que había sido comprada ilegalmente

. Según se informó, el Ejecutivo accionó judicialmente y finalmente quien la había comprado, debió hacer entrega de la propiedad.Se trata de una de las dos casas por las cuales el Municipio inició acciones legales para poder recuperarla. Ahora la propiedad será acondicionada y posteriormente entregada a quien le corresponde, tomando como referencia el orden de mérito que existe en el Registro Municipal de Demanda de Viviendas."El municipio de Chajarí, hace dos años atrás, había iniciado una serie de demandas sobre situaciones irregulares" que se presentaron en viviendas sociales entregadas por la Municipalidad", explicó a, el encargado del Área de Viviendas del Gobierno municipal, Gustavo Walther.Estas situaciones irregulares se dan porque, según indicó Walther,"Hay ciertas transacciones que no pueden hacer hasta que cumplan con el plan de pago y tengan el dominio completo y autónomo de la casa, hasta ese momento hay ciertos requisitos que el vecino debe cumplir", recalcó.Y en sentido, detalló: "Se dieron ciertas situaciones que los vecinos por ahí no entienden que son irregulares y son ilegales, y en este caso que fueron estas dos demandas, hubo que llegar a esta situación para que los vecinos, y toda la localidad de Chajarí, entiendan que es una situación que el Gobierno no va a permitir".El funcionario municipal explicó que estas dos demandas surgieron de la siguiente manera. "Nosotros habíamos ido al barrio puntualmente porque, entonces nos declaramos ante la adjudicataria, nos presentamos, le comentamos que veníamos del gobierno, del área Vivienda, que lo que estaba haciendo estaba mal, que no debía hacerlo, citamos también a un tercero que estaba interviniendo en el tema, y a los interesados en comprarla". Fue en ese contexto que los municipales se enteraron, por un vecino, de una circunstancia similar que había tenido lugar algún tiempo atrás, dondeAl entrevistarse, en este caso, con quien la había adquirido a la vivienda, se le comunicó la situación, se produjeron reuniones y notificaciones, y, carta documento de por medio, con participación de abogados de ambas partes. Toda esa situación llevó a un juicio civil, en el cual el Gobierno de la Ciudad solicitaba el desalojo de la vivienda por usurpación, y por otra parte,Finalmente, el Juez falló a favor de la Municipalidad de Chajarí. "Una vez con sentencia en mano nosotros volvimos a notificar a los dos grupos familiares, los cuales hacen abandono de la vivienda", especificó.Por último, Walther reiteró en casos como éste la solicitud de compromiso de los vecinos "de hacernos denotar lo que el Estado por ahí no puede estar observando. El Estado no puede acercarse a todas las viviendas constantemente, siempre se trata de tenerles cierto seguimiento pero sin la ayuda de los vecinos por ahí no podemos estar en conocimiento de todo esto".Recordó además que las denuncias se toman de forma anónima en las Oficinas de Vivienda que se encuentran en Rivadavia Nº2540, de lunes a viernes de 7 a 13 horas.