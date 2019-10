Fatal accidente doméstico: Reiteran recomendaciones para el cuidado de los niños

Un niño de apenas dos años de edad falleció en la madrugada de este lunes como consecuencia de un grave accidente doméstico; el pequeño había sufrido serias heridas cuando al volcar una olla que contenía agua caliente sobre su cuerpo.. El desenlace no fue el esperado. Un niño sano al que", explicó ala directora del hospital materno-infantil San Roque, Carina Reh.pero en general siempre recomendamos en cuanto a la manipulación de utensilios con agua o aceite caliente que no deben estar al alcance de los niños. No obstante eso, los niños, a veces en sus travesuras, toman una silla para subir y alcanzar este tipo de elementos", indicó.Fue en ese sentido que la directiva reiteró las recomendaciones en cuanto al cuidado de los niños pequeños. Además de insistir en las consultas periódicas al pediatra., reconoció, al tiempo que detalló: "En la cocina se debe controlar que los niños no estén correteando, se recomienda que la sartén tenga el mango para adentro, lo mismo que las manijas de las ollas, porque los chicos, de dos a tres años, están a la búsqueda, recorren, descubren"."Los cajones que están al alcance de los niños no deben tener cuchillos, tijeras, utensilios cortantes-punzantes, los vasos de vidrios no deben estar al alcance de los niños", agregó., remarcó Reh. Y en ese sentido, explicó: "Es una edad de búsqueda en la que los niños están tratando de descubrir cosas, y todo lo que es prohibido, atrae. En ese sentido,".Finalmente, comunicó que los accidentes domésticos con graves consecuencias, "no son tan frecuente con la gravedad de este caso, porque generalmente, son quemaduras no tan graves, excepto las que son con fuego".