Padres de Colonia Avellaneda hacen filas para conseguir bancos en primer grado

Este lunes 7, la escuela N° 212 "María Elena Walsh" de Colonia Avellaneda abre la inscripción para primer grado y ante la poca cantidad de bancos disponibles, muchos padres se hicieron presentes este domingo en la puerta de la institución para poder anotarse y asegurar un banco para sus hijos.Una mujer que estaba segunda en la fila, contó que llegó en horas del mediodía y dio cuenta que "estábamos atento por lo que había ocurrido el año pasado", oportunidad en que la guardia comenzó cuatro días antes del inicio de la inscripción. "Son pocos bancos. Nos recorrimos todos los colegios de Colonia y hay cupos para 25 o 30 chicos", señaló y agregó que "también buscamos anotar en Paraná".Otra madre opinó que "deberían hacer más escuelas, hay solo dos de nivel inicial y no alcanza. También anoté en otras escuelas, y en Paraná, en alguna ira a quedar", dijo esperanzada y sobre la cantidad de bancos disponibles dijo que "son muy pocos", para la gran cantidad de chicos que hay en Colonia."Ya lo anotamos en cinco escuelas, estamos probando suerte", afirmó otra mamá y contó que "estuvimos haciendo guardia toda la semana y cuando vimos que llegó el primero, vinimos a hacer la fila".Por su parte, la directora de la escuela N° 212, Gisel Giovanardi, indicó aque "empezamos la inscripción y estamos trabajando desde hace mucho tiempo con escuelas de la zona para poder llegar con alguna solución a las familias".Este año se hizo una reunión con directoras de las otras escuelas, la Mihura, la N° 34 y N° 170 "para gestionar un transporte para llegar a la Mihura que está dentro del ejido de Paraná y la posibilidad de abrir otros grados, pero hay que ver lo que resuelve el Consejo General de Educación".Consultada sobre la cantidad de cupos disponibles para primer grado, Giovanardi recordó que "también hay hermanitos inscriptos desde el mes de septiembre, no puedo decir la cantidad; pero este año se abrieron cuatro primer grado, con 24 chicos. El CGE está haciendo gestiones, disposición siempre hay. La escuela no puede crecer más de lo que hay".En tal sentido, descartó la realización de un sorteo en caso de que los anotados superan la cantidad de bancos disponibles. "Peligramos que la gente que está alrededor no salga", indicó la directora y señaló que "todos tenemos prioridad, la escuela abre la inscripción para todos, por eso se hace la cola".Asimismo, opinó que esta situación de gran demanda de bancos "pasa en todos lados, es todo un tema. Todas las localidades han crecido. Falta otra escuela".Finalmente sobre por qué los chicos que están actualmente en nivel inicial no pasan directamente al primer ciclo del establecimiento, explicó que "es una unidad educativa, no es un jardín que está dentro de la escuela".