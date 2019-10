Sarampión: Qué deben hacer todas las personas menores de 54 años

Sociedad Instan a cumplir con la vacunación para evitar el sarampión

La circulación activa del virus del sarampión en la región de las Américas, con un total de 26 casos confirmados en el país (los últimos de Buenos Aires) encendió el alerta nacional y los expertos en la temática insisten en que¿A qué se debe esta distinción de edad?, y ¿cuáles son las principales líneas de cuidado? Al respecto, la jefa del área de Medicina Tropical del Instituto de Medicina Regional de la Unne, Silvia Balbachán, dijo al diario: ", porque se estima que podrían haber tenido contacto con el virus. Es que anteriormente (de 1965) había muchos casos, pero desde que la triple viral se implementó en el calendario se logró una mayor cobertura y eso bloqueó el virus, que se transmite de persona a persona cuando hay susceptibles (no inmunizados)".En el país los primeros casos registrados de sarampión están relacionados a personas que viajaron a zonas con circulación activa del virus. Por ese mismo motivo, señalan la importancia de que los viajeros revisen el carnet de inmunización, sobre todo deben considerar que Brasil, Estados Unidos y países de Europa están cursando brotes.En este sentido, la doctora Balbachán señaló: "Estamos trabajando para revisar todos los carnets porque todas las personas nacidas después de 1965 deben acreditar dos dosis. Si tienen que viajar, y no recuerdan o perdieron el carnet, es importante que se apliquen el refuerzo que no hará ningún daño".