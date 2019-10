Nueva misión espacial medirá un dato clave en el cambio climático

La emergencia climática que atravesamos tiene distintas causas y desafíos múltiples que atraviesan en forma transversal a nuestro planeta. Limitar el calentamiento global a 1,5° requerirá transiciones en el uso de la tierra, la matriz energética, la industria, y el desarrollo de viviendas y redes de transporte sustentables. También será vital contar con datos y monitoreos constantes: una nueva misión satelital pondrá en nuestras manos un dato clave, ya que por primera vez se medirá desde el espacio la radiación infrarroja emitida por la Tierra.



Los datos de FORUM (Far-infrared Outgoing Radiation Understanding and Monitoring) permitirán seguir la dinámica de la temperatura de la superficie terrestre, que es impulsada por el nivel de radiación en la parte superior de la atmósfera. En síntesis: la mayor parte de la energía que llega a nuestro planeta procede del sol en forma de radiación electromagnética. Una porción de esa radiación es absorbida por la superficie y reflejada como radiación infrarroja, pero este equilibrio es alterado por la emisión de vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, que atrapan el calor en la atmósfera que de otro modo escaparía al espacio.



Como más de la mitad de esta energía saliente se encuentra en la parte infrarroja lejana del espectro electromagnético, hasta ahora no se pudo dimensionar de manera certera. El satélite también llevará un instrumento para constatar la radiación de longitud de onda corta y así se obtendrá un mapa de todo el espectro de energía saliente de la Tierra.



FORUM fue elegida después de dos años de estudios por el Comité Asesor de Observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea (ESA), el organismo científico que analiza los méritos de un proyecto, su viabilidad técnica y su beneficio para la sociedad. Su presidente interino, Wolfram Mauser, afirmó a Ámbito que la misión "promete mejorar los modelos y, por lo tanto, la predicción climática. Decidimos recomendarla porque el tema del cambio climático es una gran preocupación mundial".



Mauser destacó la innovación de las técnicas: "Por primera vez, se medirá globalmente desde el espacio una parte hasta hoy inexplorada del espectro infrarrojo lejano que emite la Tierra para enfriar sus temperaturas. Está directamente relacionado con el vapor de agua atmosférico, uno de los gases de efecto invernadero más potentes, por lo que si cambia su concentración en el curso del cambio climático, también afectará la temperatura global", afirmó. Efecto invernadero El proceso de efecto invernadero provoca que la temperatura media de la superficie terrestre sea mucho más elevada. De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, si se toma como referencia la capacidad de retener el calor, el vapor de agua y las nubes son unos de los mayores contribuyentes a ese calentamiento.



Principalmente el CO2, pero también el metano y el óxido nitroso son los impulsores, mientras que el vapor de agua y las nubes se activan rápidamente con los cambios en la temperatura, a través de la evaporación, la condensación y la precipitación y agudizan los efectos.



Como es prácticamente imposible controlar la cantidad de vapor en la atmósfera, es preciso que el ser humano limite en lo posible los gases de efecto invernadero para evitar un fuerte incremento global en la temperatura.



El científico dijo que "actualmente, los datos no son bien conocidos y son responsables de gran parte de las incertidumbres sobre el calentamiento global". Así, los datos que recopile FORUM gracias a sus capacidades de medición únicas ayudarán a comprender mejor todo el proceso. Lo que viene Ya elegida la misión, lo que viene es el ajuste del programa final, el diseño del satélite y su construcción, con un presupuesto total cercano a los 250 millones de euros, para ser lanzado en 2026.



"Un satélite no es capaz de combatir el cambio climático, en definitiva solo nosotros podemos hacerlo", reflexionó Mauser, pero comparó la investigación con las mediciones sobre la extensión de la capa de hielo del Ártico o de la selva tropical: "Eventualmente le dará a la Humanidad los órganos sensoriales necesarios para conocer más acerca de la mitigación de las emisiones y las adaptaciones a los inevitables efectos del cambio climático".



A su entender, lo que podamos hacer en el futuro dependerá directamente del nivel de conocimiento científico para anticipar cómo cambiarán las cosas. En ese punto es donde los registros de FORUM se tornarán decisivos: "Las medidas para combatir el cambio climático estarán relacionadas de manera crucial con la certeza con la que podamos pintar una imagen realista de las consecuencias del fenómeno".



Si hablamos de pinturas, la imagen proyectada es alarmante. Si no se frena el nivel actual de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, los océanos seguirán calentándose, se agravarán los deshielos y se incrementará el nivel de los mares, con el consecuente peligro para las ciudades costeras. Serán más agudas las olas de calor, las inundaciones y las sequías, que traerán aparejada la propagación de enfermedades. Los efectos del cambio climático, que afectarán a todos los ecosistemas, persistirán durante siglos.