Comedores en escuelas, los sábados: "Muchos chicos no comen los fines de semana"

La resolución del CGE

La idea es abrir mayor cantidad posible, y completaríamos el sábado próximo", señaló el funcionario y adelantó que el objetivo es incorporar cada vez más establecimientos.que contó que se ha incrementado el número de alumnos que optan por recibir la asistencia alimentaria.El menú de este sábado es "pastel en fuente con papa y zapallo y fideos a la bolognesa. El postre es con leche y arriba azúcar quemada", dijo a, María del Carmen. Agregó que se les ha pedido que sea postre o flan con leche "para que tengan el refuerzo para el fin de semana. Los lunes los esperamos con guiso, porque muchos chicos no comen durante el fin de semana".La cocinera detalló que en el último tiempo"Muchas veces piden repetir, son muy guiseros estos chicos. Comen bien", aseveró.Consultada respecto a la iniciativa de fortalecer el alimento para los alumnos de las escuelas, los días sábados, expresó: "Me parece bien, a mí me gusta mucho mi trabajo."Hay muchos chicos, aumentó respecto del año pasado. El año pasado teníamos 200", manifestó asimismo.En la resolución Nº 2444 del Consejo General de Educación (CGE) figura el listado de establecimientos a los que abarca esta medida. En total son 211, agrupadas por departamento: 19 en Colón; 16 en Concordia; 8 en Diamante; 5 en Federación; 6 en Federal; 4 en Feliciano; 5 en Gualeguay; 26 en Gualeguaychú; 4 en Islas; 20 en La Paz; 8 en Nogoyá; 45 en Paraná; 2 en San Salvador; 3 en Tala; 24 en Uruguay; 6 en Victoria; y 10 en Villaguay.Wilvers precisó que no todos los establecimientos abrirán este sábado porque "se necesita trabajar en una normativa, sobre todo el CGE, que le permita trabajar de manera coordinada con los directivos para garantizar la apertura, permanencia y cierre de la escuela".