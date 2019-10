Un alumno de cuarto grado pidió en el aula que lo traten como a una niña

Un alumno, de 9 años, de una escuela católica de San Juan se paró frente a la docente y a sus compañeros durante una clase de Educación Sexual Integral (ESI) para pedirles que lo acepten con identidad femenina, lo que generó el reclamo de algunos padres para que "se resguarde a los alumnos de estos temas" y que no se impartan más estas lecciones.El hecho ocurrió en una escuela privada de gestión estatal que está bajo la conducción de un grupo de monjas y generó conmoción en la institución y en las autoridades educativas provinciales, que aseguraron que "ya venían trabajando con el alumno desde hace varios meses".El niño, que cursa cuarto grado, se paró frente a sus compañeros en la clase de ESI para pedir que lo acepten con su identidad femenina y lo llamen con el nombre de mujer que eligió y reclamó que de ahora en más se refieran a su persona como "ella".La jefa del área de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación de San Juan, Mónica Gutiérrez, reveló este jueves a radio Sarmiento que el caso "no es nuevo para nosotros, ya que venimos trabajando en el tema desde hace meses".Y, señaló que ante los dichos del niño, los padres de nueve alumnos presentaron un escrito en el que solicitaron "resguardar a los alumnos de estos temas y que se respete las normas educativas de la institución, dejando de lado la ley de Educación Sexual".En el texto, los padres pidieron a las autoridades del colegio que se abstengan de dar clases de educación sexual con lo que ellos consideran "ideología de género", para lo que mencionan el articulado de la Ley de Educación Sexual en la que se deja constancia de que "los padres pueden solicitar que no se les imparta estos contenidos a sus hijos".Aunque no hubo testimonios desde el establecimiento educativo del centro sanjuanino, la funcionaria Gutiérrez, dijo que "se trata de una situación compleja tanto para la familia como para quienes lo acompañan"."El paso más adecuado es poder trabajarlo en forma respetuosa, dialogando y seguir en conjunto tratándolo y apelando al diálogo entre los adultos, ya que es la base para lo que sigue", añadió.Gutiérrez sostuvo que "el tema viene tratándose de forma prudencial pensando en la edad de los niños" y que "las particularidades de los padres y de la institución han sido escuchadas".Asimismo, aclaró que "en la escuela no se están abordando contenidos de ideología de género ni perspectiva de género porque la Ley Provincial no toca este tema" y resaltó que "hay que destacar que este niño está inserto en una familia".Por otra parte, aseguró que "hasta que se tome una decisión acerca de la presentación de los padres, la escuela seguirá respetando su condición (del menor) como la de cualquier otro niño de la institución".La funcionaria reconoció que "desde el Ministerio de Educación no hay una mirada específica sobre el tema, ya que se respetan los idearios institucionales y de los acuerdos que se construyan para tratar los temas"."En esto, como en tantas otras cosas que se presentan en las escuelas, hay que pensar en los niños y en sus necesidades", afirmó la funcionaria y aseguró que "desde los alumnos no existe un malestar por esto" porque, resaltó, "los compañeros tomaron con naturalidad el planteo del chico y no les ha generado un conflicto". Fuente: (Cadena3)