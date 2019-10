Cámara Gesell: Explicaron cómo funciona en Paraná

Foto: Espacio donde se hace la entrevista al niño en Paraná Crédito: APF

Alejo de Zan, coordinador del equipo profesional del Ministerio Público de la Defensa del Superior Tribunal de Entre Ríos, explicó que el objetivo principal de la Cámara Gesell es que un niño pueda testimoniar en una causa judicial "en un dispositivo más adecuado a su edad y a sus capacidades cognitivas, emocionales e intelectuales". Además, permite "salvaguardar las garantías procesales" del acusado en delitos contra la integridad sexual.



La declaración en una cámara Gesell permite que el niño no tenga que volver a declarar durante las audiencias del juicio, donde sólo se reproduce la entrevista y el profesional actuante testimonia, dando detalles.



Hasta hace unos años, el niño declaraba detrás de un vidrio espejado que dividía dos habitaciones: en una estaba el menor y en la otra los observadores. Ahora se utiliza un sistema cerrado de televisión. "Hay una habitación acondicionada para el niño, con juegos y muebles especiales, y en otra están el fiscal, el defensor del imputado y el defensor del niño para dar control", indicó De Zan.



Cada tanto, el o la psicóloga que hace la entrevista con el chico, sale y las partes le hacen las preguntas que debe retransmitir al niño entrevistado.



La legislación contempla que la persona que entreviste al chico ha de ser un profesional de la salud mental, preferentemente un psicólogo especializado en niños.



El procedimiento "nace de la Ley Rozanski. En Entre Ríos se implementa hace unos diez años un protocolo en el Ministerio Público de la Defensa casi en simultáneo al protocolo interministerial sobre abuso sexual contra la infancia", consignó el profesional.



Esta normativa lleva el nombre del ex juez Federal Carlos Rozanski, quien buscó proteger a los menores, evitándoles exponerlos y revictimizarlos en los interrogatorios, realizados en lugares inadecuados (comisarías o juzgados) y por personal sin preparación para tratar con menores.



Previamente a la Cámara Gesell, cuya denominación exacta ha pasado a ser entrevista testimonial video grabada, se hace una charla con el niño en función del protocolo vigente, sin la presencia de las partes y sin grabación, para ver las condiciones emocionales y saber si está o no en condiciones de producir un relato respecto a lo que le pasó.



"Tenga la edad que tenga, al niño hay que explicarle cómo funciona el dispositivo, que será videograbado y que será escuchado por las partes", indicó De Zan. Con respecto a esto último, sostuvo: "El niño tiene derecho a ser informado. De lo contrario se lo subestima. Estamos de acuerdo en que puede interpretarlo de una forma u otra dependiendo de la edad, pero deben saber cuál es el lugar donde está", abundó.



Existe a nivel nacional un fuerte debate sobre si la persona imputada tiene o no que estar presente en la habitación contigua a donde está el niño siendo entrevistado. "Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Que esté su abogado, su psicólogo o psiquiatra de parte para preguntar o repreguntar", consignó De Zan. La razón para esto es que existe "mucha asimetría" entre los supuestos abusador y abusado, además de que en la gran mayoría de los casos estos hechos se registran hacia el interior de las familias.



"Esto es clave. Si no se entiende esto último, no se entiende nuestra posición", consignó el profesional. Además, alertó que existe un caso en Concordia donde un abogado defensor presentó un escrito para lograr que su pupilo esté presente en la sala contigua a la entrevista y la Cámara hizo lugar al planteo. "Es un retroceso", sostuvo.



Una vez establecida la situación, con el o la profesional con el niño y las partes en la sala contigua, la entrevista comienza con preguntas abiertas, del tipo a qué escuela va, qué cosas le gustan y luego más cerradas sobre el hecho puntual.



De Zan puntualizó que el relato de los niños no es como el de los adultos. "No es logocéntrico, está condicionado por la edad que tiene. Si se suma que está atravesado por una situación traumática, no siempre tiene coherencia en tiempo y espacio".



El profesional recordó que el abuso sexual es un delito donde en la mayoría de los casos hay un testigo único, donde si se mantuvo sólo en el nivel del manoseo tal vez no haya pruebas o si hubo acceso carnal puede que haya pasado el tiempo para un test de ADN.



Por eso "queda muy cercado a lo que el niño diga. Es un peso demasiado fuerte para él. Siempre digo que hay que tratar de recabar la mayor cantidad de datos colaterales y antecedentes para que no caiga la sobrecarga en el relato, que a veces es claro pero otras es muy difícil de defender jurídicamente".



Además, hay un informe del o la psicóloga que realizó la Cámara Gesell, que comenta las condiciones cognitivas y emocionales del chico, para que quien escuche el testimonio del menor lo haga dentro de un marco interpretativo.



El profesional relató que en los niños más chicos, las situaciones de abuso o los conflictos familiares se expresan a través de juegos. "Es impresionante como los chicos transfieren en los juegos. Puede ser, por ejemplo, un animal más poderoso que somete a otro. Proyectan no solo su mundo interno, sino que intentan elaborar algo que ocurrió", concluyó. (APF)