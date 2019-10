Volverá al calendario oficial la vacuna de los 11 años contra la meningitis

Sociedad Instan a cumplir con la vacunación para evitar el sarampión

El refuerzo de la vacuna contra la meningitis para chicos de 11 años volverá a estar disponible tras haber sido "postergado por tiempo indeterminado" del Calendario Nacional de Vacunación, según confirmaron desde la Secretaría de Salud de la Nación. Están ultimando detalles aduaneros, por lo que aún no está confirmada la fecha en la que la vacuna estará disponible, pero que sería antes de que termine este año.El laboratorio que proveerá de las dosis con ese objetivo será Sanofi, que reemplazará a GSK, la empresa que estaba a cargo de ese abastecimiento hasta que, en agosto del año pasado, las autoridades sanitarias decidieran suspender la vacuna para los chicos de 11 años sin clarificar cuándo volvería a estar disponible.La cancelación a nivel nacional se había decidido en agosto de 2018, después de que algunas provincias -Sante Fe, Misiones y Chaco- suspendieran la dosis para chicos de 11 años tras asegurar que no recibían la suficiente provisión de vacunas desde la administración central.En ese momento, desde la Secretaría de Salud argumentaron que esa "postergación por tiempo indeterminado" en todo el país se debía a "problemas de provisión". Esa decisión dejó sin ese refuerzo a unos 750.000 chicos que debían recibir la dosis durante 2018."El abastecimiento de la vacuna contra el meningococo es normal y no hay demoras en la entrega de los lotes de vacunas", habían dicho desde el laboratorio GSK en aquel momento, a pesar de lo sostenido por la Secretaría de Salud, que decía que había "demoras en la entrega y en la aduana".En ese entonces, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología emitió un comunicado para expresar "preocupación" por el anuncio oficial. "La prevención primaria a través de las vacunas es una política de Estado que se ha consolidado en el país constituyendo un robusto signo de equidad, demostrando resultados indiscutibles en materia de prevención de enfermedades", sostenía el texto."El refuerzo de los 11 años es para lograr la protección del rebaño: es una dosis que, de manera indirecta, sirve para proteger a los más chicos. En Argentina, no hay casos de meningococo más allá de los 4 años, y entre el 70% y el 80% del total ocurren en chicos de hasta 2 años. La vacuna sirve para cubrir a esa población", explica la médica Ángela Gentile, jefa del área de Epidemiología del Hospital de Niños "Ricardo Gutiérrez".Carla Vizzoti, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), sostiene: "El fundamento de la vacunación a los 11 años es, además del beneficio individual de los adolescentes, disminuir la portación en las fosas nasales y garganta de la bacteria. A diferencia del neumococo, que es portado por los menores de dos años, el meningo es portado por los adolescentes. Con la vacuna, disminuye la circulación de la bacteria y se logra la inmunidad colectiva, beneficiando a los menores de 5 años no vacunados".En agosto del año pasado, cuando el Estado nacional desestimó el último refuerzo como parte del calendario, la pediatra Elizabeth Bogdanowicz, parte del Comité de Infectología Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), había dicho a Clarín: "Nos parece poco deseable que a nivel privado se van a poder vacunar los que tengan posibilidad económica de hacerlo. Desde la SAP creemos que la vacunación es una herramienta de equidad, que debe estar disponible para toda la población, con o sin plata". Ese es el refuerzo que ahora volverá a estar disponible.