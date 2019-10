El Ventilador: Algunas opiniones sobre las fobias y los tocs

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Los expertos aseguran que las fobias son un trastorno de salud emocional o psíquica que muchas veces afecta también a la salud física. Es decir, un miedo intenso y desproporcionado ante determinadas situaciones concretas e, incluso, ante algunos objetos.¿Cómo se detecta cuando estamos frente a un padecimiento de este tipo que necesita ser tratado? ¿Puede una persona padecer una fobia y no saberlo? ¿Vivimos conscientes del presente o sumidos en un ritmo al que no podemos responder físicamente? Por otra parte... ¿existen poblaciones más propensas que otras a sufrir este tipo de trastornos?En tanto, el Trastorno Obsesivo Compulsivo es un padecimiento que afecta a gran parte de la población. Incluso, muchas veces en silencio. Lavarse las manos, colocar cosas en un orden específico o revisar algo una y otra vez, como cuando se verifica constantemente si una puerta está cerrada. Contar números o repetir palabras en silencio o caminar sin pisar líneas, son sólo algunos de los casos. ¿A qué se deben estas obsesiones? ¿Se aprende a vivir con ellas o se pueden erradicar?¿En qué momento de la vida es frecuente que comiencen a manifestarse? ¿Qué rol juega un periodo de estrés o ansiedad en una persona con estas características?-"Le tengo miedo a las alturas. De tal manera que si en la tele pasan la imagen desde arriba me marea y siento que me caigo".-"Yo les tengo terror a los políticos. ¿Eso será una fobia o una forma de vida?".-"Esas fotos con muchos agujeritos me dan mucha fobia".-"Sufrí hace varios años de ataques de angustia y ansiedad con fobias a los lugares cerrados o con mucha gente. Tenía pánico, estoy bien ahora, pero medicada de por vida. Tomo antidepresivos, fluoxetina y neuryl para descansar de noche. Esto a su vez me trajo fibromialgia. Para viajar en micro por largos viajes me medico antes. El gran estrés sufrido desde mis tres añitos y a lo largo de mi vida con un matrimonio conflictivo del que me divorcié por violencia me llevó a esto, pero estoy muy bien gracias a mi psiquiatra, el Dr. Marin".-"Constanza me atendía en salud pública y en la escuela mental. Gracias, estoy medicada por la ansiedad y fobias a los caballos".-"Desde chica tengo fobias a las aves. Es muy feo el momento que paso y ya tengo 51 años".-"Tengo terror a ver sangre, en síntesis veo sangre y se me baja la presión o en ocasiones me desmayo ¿Sería una fobia esto?".-"He estado en terapia luego de una muy mala situación laboral, pero hay veces que me vuelve a suceder. Pregunto a los profesionales si es pánico o todo producto de la ansiedad. Suelo despertar por las noches cómo ahogado y me urge encender las luces con miedo a la oscuridad, con mucho temor de salir".-"Tengo miedo a gallinas y palomas, no puedo ver plumas, pero cuando era chica tuve gallinas. No sé por qué puedo tener miedo".-"En mi caso, me sucede con las ratas y los murciélagos. Me ocurrió varias veces paralizarme en la calle al ver una rata y descomponerme al punto de casi desmayarme. También me pasa con los murciélagos, ya que en zona centro está lleno por las noches y llegue al punto de dejar cerrados balcón y ventanas incluso en verano".-"Les tengo terror a las arañas. Me paralizo, no puedo moverme, lloro, grito. Me da terror hasta cuando están muertas. Tuve un episodio donde me apareció una araña cerca de la cuna de mi bebé y estuve cuatro horas sin poder moverme del rincón y alzar a mi bebé mientras lloraba. Tuve que esperar a mi marido a que la mate".-"Esas fotos con muchos agujeritos no tolero verlas. No las puedo ver. ¿Es un trastorno?".-"Hubiera sido muy bueno que inviten a un terapeuta cognitivo conductual que podría explicarles cómo es un tratamiento basado en la evidencia".-"Felicitaciones a todos los terapeutas del programa de hoy".-"Antes no, pero ahora tengo vértigo. Si me asomo por un balcón me siento atraída por el vacío y me ha pasado de quedar inmovilizada al querer bajar de una escalera".-"Tengo fobia a las aves, he pasado situaciones que me han paralizado. Es espantoso, no siento vergüenza al contarlo, aunque al principio sí".-"Sufrí ataques de pánico por un estrés post traumático y gracias a Paula Martínez salí adelante. Se puede decir que se vuelve a vivir sin medicamentos. Feliz de haberla conocido".-"Yo fui violada cuando fui chica, siempre tuve problemas para relacionarme con los hombres, siempre me dejan. Me divorcié y tengo miedo de formar otra pareja. ¿Eso es fobia? ¿Quién me puede ayudar? Siempre me manipularon, inclusive mis amigas".-"Tengo fobia a las tormentas rayos y truenos. Como vivo sola, la paso mal".-"Sufrí de miedos y pánicos. Es muy buena la técnica de Paula Martínez, me sacó adelante con esos golpecitos. Y otra cosa es sonreír a todos. Consultar a tiempo es bueno".-"Le tengo miedo a todo. Si salen mis hijos de viaje o cuando andan en moto, lo mismo con mis nietos y mi marido. Miedo si cambian un foco, o trabajan con electricidad. Todo esto lo vivo sola, todos lo desconocen. Eso son algunos de todos los miedos que tengo".-"Yo hice terapia EMDR. Perdí a mi hija con dos días de vida y después de 7 años me animé a la terapia. Uno se pone la capa y cree que tiene todo bajo control. Considero que tenía fobia a la terapia, a revolver mi pasado. No es así, debemos buscar ayuda. Gracias a mi terapeuta Alejo Blach y a mi psiquiatra Jorgelina Demartini".-"Le tengo mucho temor al médico. No puedo ir al consultorio a hacerme controles a pesar de que tuve un infarto y me es muy perjudicial para mi salud. No puedo entrar, llego a la puerta y me escapo".-"Yo estuve veinte años con antidepresivos y cuando me trató un psicólogo me dijo que era ataque de pánico. Gracias a mi psicólogo estoy bien".-"¿Dónde puedo hacer esa terapia regresiva?".-"El Dr. Braian Waisse, psiquiatra de reconocimiento mundial, debió buscar dentro de sus técnicas una nueva para ayudar a sus pacientes, porque no comprendía porque no salían adelante. A través de la regresión a vidas pasadas ha logrado sanar a muchos de ellos, sus libros son best seller y muchos profesionales de Argentina han ido a estudiar sus técnicas para ponerlas en práctica".-"¿Es verdad lo que dicen sobre represiones? Yo le tenía miedo a los perros sin saber por qué hasta que hice esta terapia y en otra vida, por así decirlo había sido mordido por varios perros en la cara".-"Es la primera vez que puedo ver y escuchar las opiniones de los profesionales invitados y de los panelistas, sin que todos hablen a la vez. Se nota que son especialistas en la escucha y el respeto hacia el otro".-"Cuando hay situaciones de violencia ¿cómo hacemos? ¿La violencia genera tanto de todo esto? Es un pánico terrible, también, sentirse perseguido. Gracias, saludos y un tema súper interesante".-"Tengo fobia a los sapos, no puedo ver ni dibujos de ellos. Es algo que no puedo evitar".-"Para salir hay que tener la mente ocupada con manualidades. Yo hago y vendo plantas atrapasueños, y tejo gorros y boinas. Así es como salir. Me ocupo de cuidar nietos a veces y soy muy alegre. Juego con ellos, los atiendo, eso ayuda muchísimo".-"Durante un tiempo tuve crisis de pánico y no podía salir de mi casa por miedo. Comencé tratamiento con terapia y fármacos y pude dejar de sufrir. Gracias a la doctora Fainblum que me ayudo a superar este problema".-"Soy paciente del hospital de salud mental, ya para 11 años por una depresión. Estoy en tratamiento. Es el único lugar que me ha ayudado a estar viva hoy. Tengo 46 años y muchas ganas de vivir. Hoy más que nunca".-"La nueva ley de salud mental favorece la desmanicomialización, pero los centros de salud mental están (como dijeron) colapsados. ¿Qué propuestas existen para ampliar las políticas públicas de acción social? Por otro lado el "aval" científico o institucional que hoy le han concedido a los psicólogos dentro del campo psi, fue igual de resistido por la APA hasta el cambio de paradigma protagonizado por el sector excluido que carecía de título médico. Es lo mismo que sucede hoy con las terapias alternativas o complementarias, hasta que surja otro cambio de paradigma actualmente buscado en la sociedad".-"¿Qué diferencia hay entre el miedo normal y una fobia? ¿No es lo mismo?".-"Estoy en una terrible depresión por causas de una pareja y no puedo salir ni a la puerta. Y mucho menos salir a ver gente. Tengo miedo, no sé qué hacer. Yo siempre fui sociable, amable y sonriente y hoy estoy presa en casa".-"Estaría bueno que comenten el tema de la homofobia, si realmente está catalogada como fobia según las asociaciones psiquiátricas o es solo un uso del lenguaje para descalificar a alguien".-"Con respecto a la psicoanalista, una dijo "tengo miedo de no volver de una vida pasada" ¿puede pasar?".-"¿los Psicólogos trabajan con obras sociales?".-"Mi pareja le tiene miedo o fobia a los sapos y las ranas. ¿Qué tratamiento recomiendan?".-"¿Por qué las personas tienen fobias? ¿Qué tipos hay?".-"Los psicólogos y psiquiatras presentes están muy cerrados aún para entender que las personas no son sólo un cuerpo y una mente, sino una integración con un alma que es la única que se llevará todo el registro de su vida a un nuevo cuerpo, en un nuevo tiempo. Como siempre Paraná atrasada en todo esto cuando ya en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y otros tantos lugares ya están incluidos los servicios que brinda un profesional, como la biodecodificación, o constelaciones familiares".-"Hace 2 años fui al hospital San Martín con un ataque de pánico. Me tuvieron desde las 2 de la mañana hasta las 6 en la sala de espera sin que nadie se me acerque y yo me tapaba la cara. Estaba aterrado. A las 6 se me acercó una enfermera que cambió de guardia y me dijo que fuera al Roballos. La actitud del tipo de la ventanilla que estuvo en la madrugada era más de un policía que de un enfermero. Fue horrible. Ahora voy a psicólogo y psiquiatra y estoy estable".-"Tengo una hija con síndrome de tourette, con movimientos a cada rato, o tose. Principalmente es cuando está nerviosa ¿es tratable? ¿Con quién?".-"Quería saber cómo se ve reflejada la temática psicológica con las complicaciones en adicciones. ¿Es posible la recuperación de un adicto? ¿Cómo repercute a nivel psicológico?".-"Mi niña tiene 13 años y todo el tiempo se muerde los labios y uñas ¿es un trastorno o fobia por algo? ¿Me podrán orientar?".-"Tengo miedo a la muerte".