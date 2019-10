El Ventilador: dime a qué temes y te diré qué padeces

¿Son males típicos del estilo de vida actual o existieron siempre pero menos estudiados y clasificados? Los expertos aseguran que las fobias son un trastorno de salud emocional o psíquica que muchas veces afecta también a la salud física.



Es decir, un miedo intenso y desproporcionado ante determinadas situaciones concretas e, incluso, ante algunos objetos.



Los síntomas que padecen en general la mayoría de las personas que deben enfrentarse a estas fobias son sudoración en las manos, rigidez física y palpitaciones.



Y las consecuencias peores aún. Muchos aseguran no poder salir de sus casas y algunos casos más extremos, hasta no poder dormir.

Pero... ¿Cómo se detecta cuando estamos frente a un padecimiento de este tipo que necesita ser tratado? ¿Puede una persona padecer una fobia y no saberlo?



Los trastornos de ansiedad son otro mal característico pero, para muchos, ya más asociado a la vida moderna. Y sus consecuencias no son para nada menores.



Muchos de los casos, aparte de tratamientos psicológicos, terminan en medicación.



Y la cuestión espacio-temporal, aseguran algunos especialistas, define muchos aspectos de este trastorno.



¿Vivimos conscientes del presente o sumidos en un ritmo al que no podemos responder físicamente?



Por otra parte... ¿existen poblaciones más propensas que otras a sufrir este tipo de trastornos? ¿A qué se deben estas obsesiones? La obra más exitosa de todos los tiempos en la historia del teatro en Argentina, aborda una temática que rápidamente causó empatía con el público nacional: los TOC's.



El Trastorno Obsesivo Compulsivo es un padecimiento que afecta a gran parte de la población. Incluso, muchas veces en silencio.



Acciones, pensamientos, impulsos o imágenes mentales que se repiten constantemente.



Lavarse las manos, colocar cosas en un orden específico o revisar algo una y otra vez, como cuando se verifica constantemente si una puerta está cerrada. Contar números o repetir palabras en silencio o caminar sin pisar líneas, son sólo algunos de los casos.



Pero... ¿a qué se deben estas obsesiones? ¿Se aprende a vivir con ellas o se pueden erradicar?



En cambio los TIC's, según explican los médicos y psicólogos, se trata de movimientos o gestos involuntarios como parpadear en exceso o rotar la cabeza, sólo por mencionar algunos.



¿Provienen todos desde una misma causa? ¿Es neuronalmente genético o se trata de un estado psicológico temporal?



Según las estadísticas a nivel mundial, el 1% de la población padece algún tipo de estos trastornos.



Ahora bien... ¿en qué momento de la vida es frecuente que comiencen a manifestarse? ¿Qué rol juega un periodo de estrés o ansiedad en una persona con estas características?