Como viaje de estudios, juntan donaciones para una escuela con necesidades

Siguiendo una iniciativa que surgió el año pasado y dio sus buenos frutos, alumnos de 6º año de la escuela secundaria N° 85 "José Gervasio Artigas" de Colonia Avellaneda decidieron darle un nueva impronta al "viaje de fin de curso". La división no viajará a Bariloche ni a Córdoba, sino que visitarán una humilde escuela de la localidad de Feliciano y llevarán donaciones las cuales están juntado desde inicios de año.



Sobre cómo surgió la idea, la profesora de Educación Física, Evelyn Caisso contó a Elonce TV que el año pasado como los chicos no habían planificado un viaje hacia algún destino turístico, les plantearon hacer algo con fines solidarios y el sí fue inmediato.



Respecto a la escuela que será beneficiaria de este viaje solidario, los alumnos indicaron que "sabemos que son personas de escasos recursos y que realmente lo necesitan". Al tiempo que remarcaron el apoyo que recibieron de sus padres y del resto de la comunidad educativa.



El viaje será un solo día. Los chicos tienen pensado salir de mañana temprano y regresar por la noche. Pero de momento, se les está presentando un obstáculo para poder concretar su objetivo: Necesitan transporte para poder viajar hasta Feliciano y entregar las donaciones.



Sino consiguen transporte, los chicos tienen un plan B, que sólo cumplirá a medias su ilusión de ayudar. Para llevarlo a cabo deben pagar el combustible a un camión que llevará sólo las donaciones, pero ellos no podrán viajar.



"Con este problema se nos está bajando el ánimo", afirmó un alumno; pero no pierden las esperanzas de poder viajar antes del 1º de noviembre. Elonce.com