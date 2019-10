Video: Buscan a la "Yenicienta" que dejó los zapatitos en un colectivo

Un chofer de colectivo de Jujuy publicó un video en Facebook en el que cuenta que una mujer se olvidó sus zapatos en el vehículo y ahora pide ayuda para encontrarla."Hola, ¿cómo están amigos? Les quiero pedir una mano: estoy buscando a la 'Yenicienta' de Jujuy, ya que esta mañana se subió al colectivo y se bajó y me dejó los 'bailoteros' ahí", dice en el video.El conductor, Marcos Alarcón, bromea que los zapatos "tienen poco uso". "Dos o tres fines de semana de boliche, pero tiene mucho perreo y tres o cuatro bachatas", comenta."Si creés que es tu amiga la 'Yenicienta', amante del perreo intenso o esa que se vuelve a la casa descalza, comunícate conmigo", agregó.Finalmente, detalla que la marca de los zapatos es conocida, aunque no quiere revelarla para que no sufrir engaños de oportunistas y cerró con un chiste: "Cuando aparezca la 'Yenicienta' le vamos a pedir que se los pruebe".