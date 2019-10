Engancharon "de la cola" un enorme surubí y mostraron cómo lo sacaron del río

"En Esquina hay surubíes grandes", dice Hernán Tagliacozzo, un guía de pesca que en las últimas jornadas ha capturado en esa zona de Corrientes grandes ejemplares. En cada caso ha mostrado cómo, tras sacarles fotos con sus clientes, los devuelven al río.Sin embargo, en la víspera llamó la atención de los seguidores de dicha actividad la curiosa forma con la que lograron pescar un "tigre del Paraná"."El primero del día. Se quiere ir, lo voy a ayudar con el motor, se escucha decir" a Tagliacozzo. Fueron muchos minutos de "lucha" para lograr extraerlo del agua. Además, el pez estaba enganchado de la cola. "Es muy grande" se los escuchaba celebrar. "No, no nooo", expresaban a medida que conseguían acercarlo hacia ellos."Vamos carajo", gritaron cuando pudieron subirlo a la lancha, los afortunados se tomaron las clásicas fotografías y hasta se acostaron al lado del surubí. "Qué hermoso", expresaban."Casi no podíamos levantarlo. Pesa unos 40 kilos", contó uno de ellos poco antes de mostrar cómo lo introducían nuevamente al río.