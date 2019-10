Berrinches: "Hay que ponerles límites a los chicos pero no de cualquier manera"

Mirá la entrevista completa

Una explosión de sentimientos. Qué son los berrinches en los niños y qué pretenden manifestar con este tipo de actitudes. Para responder a estos interrogantes, además de despejar dudas al respecto, la Psicóloga Anabela Martínez y la Pediatra María José Pérez Biasco, brindaron precisiones enel programa que se emite porV."Todos hacemos berrinches, solo que los niños tienen manifestaciones más intensas y los adultos aprendemos a controlarlas", diferenció Pérez Biasco, al tiempo que apuntó al posible origen de los berrinches: "Llamar la atención, excesos de tecnologías, tiempos acelerados y respuestas automáticas a las necesidades, la falta de límites instaurados adecuadamente".Fue en esa línea que la pediatra destacó "la apertura de los padres de decir `necesito orientación´ porque no quiero caer en la manera en la que me criaron y repetir lo mismo".E hizo hincapié en "la crianza respetuosa con la distinción respecto a que el límite está, porque tampoco es saludable que sientan que pueden hacer lo que quieran". Y auspició "estrategias para implementar el límite del modo adecuado, desde el amor también, pero entendiendo que es algo necesario".La psicóloga explicó que "la crianza respetuosa es cuando se deja al niño ser, en todo su esplendor y que pueda sentirse escuchado y respetado, que empaticemos con él y respetemos sus sentimientos y emociones, su ritmo de aprendizaje"."Para que pueda desarrollarse dentro del apego, el apoyo, la seguridad, la estabilidad; eso es establecer el límite en la crianza respetuosa", valoró."El berrinche es una conducta que se caracteriza por la frustración, no lo pueden gestionar, no lo pueden resolver, entonces se manifiestan con estos comportamientos: lloran, tiran cosas, agreden. Quieren decirnos algo y por eso es importante que empaticemos, que les preguntemos qué sienten y que sepan que los podemos ayudar. Y si vemos que no le pasa nada, dejarle su tiempo para que pueda calmarse y después, nos manifieste lo que le sucedió", detalló Martínez.Y en ese marco, recalcó: "Alentamos a que se pueda empatizar para que el niño manifieste lo que le está pasando, y si no es así, darle su momento, porque mientras más focalicemos la atención en lo que está sucediendo o presionamos, más se genera el berrinche".