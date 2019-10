Le robaron la bicicleta y se la devolvieron con una nota de disculpas

Foto: Esta es la nota que dejaron junto a la bicicleta

Un curioso hecho sucedió en la localidad santiagueña de Quimilí. Una joven sufrió el robo de su bicicleta de la puerta de su casa. Catalina Parodi recurrió a su cuenta en la red social de amigos para pedir ayuda y poder recuperarla. "Me sacaron de mí casa la bicicleta si alguien sabe algo por favor me avisa, cualquier información que tengan. Si pueden compartir también me ayudarían. Desde ya muchas gracias", escribió junto a una foto del rodado.



La difusión fue masiva y pocas horas después tuvo una respuesta inesperada. Para sorpresa de Catalina, le tocaron el timbre y le dejaron nuevamente la bici, con una nota pidiendo disculpas debajo del asiento.



"Hola, disculpa era por necesidad. No volverá a pasar", escribieron en el papel.



La joven nuevamente a través de su cuenta relató el hecho, mostró una foto del papel con el que encontró su bicicleta y escribió un sentido mensaje para el ladrón arrepentido.



"Apareció mí bicicleta, la dejaron en la puerta de casa con una notita. Te perdono de todo Corazón y agradezco que me hayas devuelto la Bici. Pido a Dios que te bendiga y puedas dejarte ayudar. Muchísimas gracias a Todos los que compartieron la foto. Dios y nuestra Madre los bendigan", posteó.