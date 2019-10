Mujer golpeó a una maestra por un reto que recibió su hijo

Autoridades de la escuela Nº 77 "Pedro Goyena", ubicada en Tucumán y Cafferata de Rosario, denunciaron ante el Ministerio de Educación de Santa Fe una agresión que sufrió una maestra el pasado viernes. La mamá de un alumno se enojó por el reto que recibió su hijo, tomó del cabello y golpeó en la cabeza a la docente, que terminó en el suelo.



"El viernes tuvimos una situación con una familia de un niño. Vinieron a preguntar qué había pasado con su hijo, que lo habían retado. Hablaban de que le agarraron la muñeca al nene. El papá vino a hablar. Habló con dos seños (sic), que no son las seños de su hijo", relató Alicia Mujica, la directora de la escuela Pedro Goyena.



Según comentó la autoridad escolar, el papá del alumno "no quiso entrar" a la dirección, "no escuchó" la explicación del personal docente, se fue y luego regresó con la mamá del chico. "Fue un reto por una cuestión de que estaba explotando globos", explicó Mujica.



"La mamá también estaba muy enojada. Quería saber los nombres de las maestras. El papá vino detrás y señaló a las dos seños (que no eran las de su hijo). Ella agarró de los pelos (a una) y le pegó. Se cayó, no tuvo reacción. Ahora está con licencia por accidente", añadió.



Sobre este hecho, la directora de la escuela expresó: "Nos quebró internamente como institución. No lo esperábamos. Tenemos otra manera de trabajar. Apostamos a la circulación de la palabra. Esto nos dejó en shock". (Rosario 3)