En Concordia hay restricciones para la venta de gas oil

Quienes más sufren son los transportistas y los productores, bien sabido es que el gas oil es el combustible motor de la producción y en la ciudad de Concordia hasta la tarde de ayer se registraban largas colas para conseguirlo.



Los surtidores tenían únicamente el producto premium cuyo valor ronda los 60 pesos.



"No puedo llenar tanques ni cisternas, no consigo a granel esto es un desastre", se quejó un productor agropecuario.



"Tengo que llevar gas oil para el campo y me venden solo 100 litros que no alcanza para nada, no sé cómo vamos a hacer si esto sigue así cuando tengamos la cosecha de arroz", indicó.



También los camioneros padecen el problema que se registra en Concordia. "Esto es culpa de las petroleras que no están entregando el combustible, seguramente porque quieren subirlo antes de las elecciones, pero nadie los controla, hacen lo que quieren ¿Dónde está el gobierno para controlar y para defender al pueblo?", se preguntó Eduardo, un transportista que estaba en la estación de servicio de La Pampa y San Lorenzo. (El Sol)