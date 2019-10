¿Feriado o día no laborable?: Qué dispone el calendario para el 12 de octubre

El próximo sábado 12 de octubre se conmemorará el Día del Respeto a la Diversidad Cultural en la fecha en la que Cristóbal Colón llegó al continente americano en 1492.En el calendario elaborado por el Ministerio del Interior se estableció queEsto implica que será. Así lo establece el artículo 167 de la ley de Contrato de Trabajo: "El trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación"."En caso de optar el empleador como día no laborable, el jornal será igualmente abonado al trabajador", agrega la norma, que establece que se abonará como cualquier otro día de trabajo.Normalmente, en el sector público no suele haber actividad en los días no laborables, al igual que en los bancos.