Pura emoción: Brisa cumplió 15 años y Sebastián Bértoli le dio una gran sorpresa

El exarquero de Patronato, Sebastián Bértoli, hizo "inmensamente feliz" el pasado fin de semana a una joven fanática del club de calle Grella y que lo tiene como máximo ídolo.

Brisa cumplió 15 años en María Grande y su mamá, Julieta Fernández se había propuesto cumplirle el sueño: Que pudiera conocer al histórico capitán o que él le hiciera llegar algún saludo.La mujer contó aque mediante las redes sociales pudo escribirle a Bértoli, quien por el mismo medio se contactó con ella. Fue así que", resaltó Julieta. "Es un ser increíble, junto a su señora disfrutaron de fiesta. Bailó, se sacó fotos con todos, estoy eternamente agradecida", expresó la mujer.Respecto a cómo hizo para que no trascendiera la sorpresa, reveló que "persona por persona les pedí a todos que no dijeran nada y todos guardaron el secreto".A Brisa no le interesan Boca, River o ningún otro club. Su corazón es rojinegro. Y el interrogante surge inmediatamente. ¿Cómo es que una adolescente de María Grande, a más de 50 kilómetros de Paraná ,es tan fanática de Patrón?. Y aquí aparece, aunque "me superó", reconoció Julieta en diálogo conContó que ella es oriunda de la capital entrerriana, pero que tras contraer matrimonio se radicó en la localidad de Paraná campaña. Desde allí, siempre que pueden, viajan para ver a Patronato, el club de los amores de Julieta desde chica. "Fuimos cuando ascendió y siempre lo seguimos.. El día que Bértoli se retiró parecía que venía hacia ella, pero después se lo llevaron hasta el centro de la cancha", recordó.Así, por distintas circunstancias, Brisa nunca había podido encontrarse con su máximo ídolo. Sin embargo, ese momento tan deseado se concretó en el día más especial: durante el festejo de 15."Sebastián tiene un corazón enorme, es una grandísima persona, nunca pidió nada para venir e hizo inmensamente feliz a mi hija", completó Julieta.