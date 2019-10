Mujer quiso arrojar a su hija desde un puente: Los "héroes" que la salvaron

Facundo y Noelia, los "héroes" que salvaron a la niña

Una mujer fue aprehendida por personal policial en Tucumán al ser descubierta intentando arrojar a su hija de tres años desde un puente. Los efectivos realizaban los habituales recorridos de patrullaje cuando divisaron una situación peligrosa sobre el puente de la avenida Juan B. Justo que pasa sobre la ruta nacional N° 9, en la localidad de El Colmenar.Los efectivos comenzaron a dialogar con ella mientras profería a los gritos que arrojaría a la beba para quitarle la vida. Mediante diferentes tácticas para distraerla y calmarla, lograron aproximarse a ella y así poder tomar a la niña y ponerla a salvo. La mujer fue aprehendida y trasladada a la comisaría de esa jurisdicción.Facundo Luis Vázquez y Noelia Giudice son los policías "héroes" que le salvaron la vida a la pequeña de tres años cuando su madre tenía intenciones de arrojarla al vacío y contaron lo vivido el domingo por la tarde."Cuando estaba haciendo el relevo escuché que una mujer se encontraba con una niña en sus brazos a la vera del puente con actitud de arrojarla al vacío., sin querer mediar palabra con las personas que la rodeaban", comienza con su relato Vázquez, emocionado.Sin embargo, para él como para su compañera, el rescate no fue nada fácil. "Al acercarme a la mujer, y ver mi uniforme, su actitud se tornó más difícil. Ahí comencé a realizar una mediación acorde a lo que aprendimos en la Escuela,, ya que se encontraba con una actitud prepotente y desafiante", continuó el agente de 24 años, quien se desempeña en la Policía desde 2017.Luego, agregó: "mientras intentaba calmar a la mujer para que saque a la niña de ese lugar peligroso,para que sea eficiente el trabajo. Así se logró resguardar a la menor, la pusimos a salvo dentro del nuestro auto y a la mujer se la trasladó a la comisaría de El Colmenar", publica"Son segundos donde no sabemos qué va a pasar; si vamos a hacer un bien o se va a tornar más difícil. Pero gracias a la preparación y las enseñanzas que tenemos en nuestra base, pudimos hacer una pantalla para salvar la vida de la niña.. Son segundos que nos toca pensar como efectivos si lo que hacemos va a estar bien o mal, pero siempre priorizando que es una vida que está en peligro y hay que salvarla", resaltó el agente."Tenemos una profesión que muchas veces no es muy bien vista, pero tenemos muchas cosas que exige preparación. Esta fue una situación muy difícil, pero pudimos cumplir con nuestro objetivo: sentirnos que hacemos un bien a la comunidad", concluyó Vázquez.Noelia, su compañera, no ocultó su alegría de poder haber hecho un bien, aunque se siente un poco triste por la situación. "Fue una satisfacción muy grande para nosotros poder ayudar aunque sea con poquito a que esa nena esté bien.", dijo Giudice, de 40 años, quien es policía hace más de 14 años y es la primera vez que se enfrenta a una situación tan crítica y salva una vida.