Foto: Un sello rojo con la leyenda "Yo Puedo" sorprendió a vecinos de Crespo Crédito: Fm Estación Plus

"Yo Puedo" es el lema con el que en este 2019, la Escuela de Educación Integral Nº 11 "Remedios Escalada de San Martín" encara las actividades planificadas para desarrollar durante octubre, el mes de las personas con discapacidad.



Maricel Ruhl, directora del establecimiento educativo, contó a FM Estación Plus Crespo que "hace dos años habíamos elegido ese lema y lo volvimos a tomar, porque generó un planteo muy interesante en la comunidad, en nuestros chicos y en sus familias. Quisimos volver a hacer surgir la actitud de que cada uno se replantee, reflexione, se proponga metas desde esta perspectiva. Estamos en ese camino y por eso se pensaron lugares estratégicos".



En relación al alcance de la afirmación, la educadora sostuvo: "Más que un deseo, nosotros lo vemos como un criterio de trabajo diario. Consideramos que nuestros alumnos pueden y por eso nuestro trabajo gira en torno a esa concepción. Apuntamos a que logran una autodeterminación de sus acciones, a su autonomía en quienes pueden, a tomar las decisiones que le sean posibles. El trabajo de la escuela es bastante paralelo respecto de alumnos y sus familias. Así venimos consiguiendo logros desde hace varios años, convencidos que los mejores resultados se dan cuando la intervención es en red. Los papás se apoyan en la escuela y nosotros en ellos. Se construye desde la participación y la experiencia de ambos. Promovemos que lo que se enseña en la escuela se traslade a la casa y que lo que nuestros alumnos realizan en sus hogares puedan replicarlo en la escuela. Es un ida y vuelta permanente, para que también haya una continuidad y no mensajes aislados entre un espacio y el otro".



Como cada año, la Escuela de Educación Integral desarrollará un cronograma de actividades alusivas:



- Maratón con Todos: "Será la edición Nº 25, por lo que es una gran alegría, lo vivimos como una fiesta y una fecha especial. Se realizará el martes 1 de octubre a las 13:30, saliendo desde nuestra esucela. Están invotados todos los 5tos. grados de los establecimientos educativos de Crespo y tendrá el recorrido habitual", dijo Ruhl. En caso de lluvia, se pospone para el 4 de octubre.



- Peña de la Familia: "Hace varios años que la venimos haciendo y estamos convencidos que es una actividad que crece año a año. Es un lindo momento de contacto entre las familias y de relación con la comunidad, porque es abierta a todo público. Tendrá lugar el 11 de octubre, a las 21:00, en el salón de la Parroquia San José, con acceso gratuito; sí habrá urnas como para que quienes lo deseen puedan dejar una colaboración a voluntad", afirmó la directora. Actuarán La Clavija, Grupo Encuentro, entre otros. Asimismo, habrá presentación de cuadros artísticos de los alumnos.



- Capacitación docente: El 18 y 19 del mes próximo, el plantel educativo de la escuela organizadora tendrá un espacio de capacitación en la temática discapacidad.



- Actividad interna: Es exclusiva para los alumnos y se llevará a cabo el 24 de octubre. "Este año dividiremos a nuestros chicos en dos grupos, de acuerdo a las edades y los intereses. Son tardes recreativas y una noche de bailable y fiesta de disfraces", contó Ruhl.



A modo de reflexión y desde su experiencia laboral, Maricel Ruhl comentó que "actualmente se utiliza la denominación de 'persona con discapacidad'. Ha ido cambiando con los años, pero lo importante no es el nombre o la terminología que reciba, sino el lugar desde uno se para frente a la discapacidad: que no sea la lástima o la ayuda que ahoga sus posibilidades, sino que hay que acompañar al chico para que pueda acceder a lo que necesita, a lo que quiere, a lo que desea. La Escuela trabaja desde esa mirada, desde potenciar lo que puede hacer. Así se descubre realmente a la persona y todo lo que tiene para transmitirnos y enseñarnos. Invito a todos a que podamos pararnos desde ese lado frente a una persona con discapacidad, valorando lo que puede dar y lo que puede aprender. Enriquece el trabajo diario de todos", resaltó la directora.