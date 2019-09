Dramático relato de una joven: "Mamá ayudame a morir, no puedo vivir sin drogas"

Una joven de 21 años, le pidió a su mamá en el barrio Molinari, de la ciudad de Gualeguaychú, que la dejara morir porque era la única manera de terminar con las drogas. "Por favor mamá ayudame a morir que es la única salida que tengo para terminar con todo esto" gritaba.Un dramático momento vivió una joven con serios problemas de adicción a las drogas, cuando pidió desesperadamente a su madre que la dejara morir, porque era imposible vivir sin drogarse por lo que necesitaba terminar con su vida.La muchachay estaría embarazada. Vive en Gualeguaychú en el barrio Molinari y también en Ceibas dónde se encuentra su padre biológico.lugar al que llegó por decisión propia.por lo que finalmente dejó el centro de rehabilitación"."Ellay a tomar vino porque no podía seguir viviendo sin consumir".Esta situación se dio durante varias horas cuando comenzó a ponerse violenta agrediendo físicamente a su madre por no permitirle salir a la calle. "Quiero morirme, te lo pido por favor. No quiero seguir sufriendo. Ayudame mamá a morir. Ya estoy cansada de todo esto, la droga me puede y es más importante que mi hijo, por lo que no puedo aceptarlo" gritaba."Me han salvado en varias sobredosis, pero ahora".En un desgarrador relató seguía gritandoLuego la madre llamó al Hospital Centenario para pedir la presencia de algún integrante de salud mental para que concurriera a la casa y de esta manera definir una internación, pero allí le expresaron que sólo podían mandar al médico clínico que estaba de guardia.El profesional al llegar le aplicó un sedante inyectable minutos después que la joven había tomado pastillas de Clonazepam.Frente a esta situación dramática la mamápara realizar un tratamiento efectivo para su problema de drogas. Mientras tanto retumbaba en las paredes el grito desesperado de "mamá ayudame a morir", consigna Radio Máxima.