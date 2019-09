La capacidad de la cárcel de Concordia está "saturada"

En este sentido, manifestaron que "los espacios de la unidad carcelaria están al límite, estamos con una población de 322 internos al día de la fecha, pero con la construcción del pabellón nuevo que nos va a dar una plaza de 72 cupos, y con eso vamos a solventar esa capacidad porque estamos al límite" y señalaron que, "actualmente, hay 79 internos con prisión preventivas en la unidad penal, 50 son federales y 29 provinciales".Del mismo modo, reconocieron que "hay muchas prisiones preventivas, sabemos que hay muchas domiciliarias, no sabemos el número exacto, al mandar más gente a la unidad penal, eso haría que estemos saturados por la gran cantidad de prisiones preventivas que hay", y agregó que "la justicia ordena que a los internos hay que alojarlos" y mencionaron que "desde la justicia son conscientes de la situación límite que se vive en la unidad penal en cuanto a la cantidad de internos".También, subrayaron que "los juzgados vienen a la unidad penal una vez por mes de visita, ellos saben en la situación que está".Por otra parte, señalaron que "a las tobilleras electrónicas las maneja el Servicio Penitenciario desde la Dirección General, donde hay un centro de monitoreo y se maneja con la justicia, que dispone a qué detenido se le va a colocar la tobillera según el criterio de ellos, y la Dirección General según la disponibilidad que tiene, viene a la ciudad de Concordia, al domicilio y hace las constataciones, si es recomendable colocarla, y si están los medios se colocan".A párrafo seguido se refirieron a la ampliación de la UP: "La obra está en los últimos plazos, está en una etapa de pintura y terminaciones, calculamos que para fin de año si no hay ningún contratiempo podrá estar terminada la obra para ser posteriormente habilitada a principios del año que viene", aseguraron. (El Sol)