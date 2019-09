Encontraron con vida al parapentista desaparecido desde el viernes

Sociedad Buscan intensamente a un parapentista santafesino en La Rioja

Según indicaron fuentes que integran el operativo, el hallazgo se concretó tras sobrevolar la zona de manera intensa durante todo el domingo.Se logró localizar desde el aire, la vela y al piloto que se encuentra con vida, pero no saben sus condiciones de salud, aunque confirmaron que será rescatado en las próximas horas.Desde el helicóptero y con la ayuda de un parapentista, se logró ubicar a Claudio Kegalj, de 50 años, oriundo de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, que era buscado desde el viernes pasado a la tarde.Claudio había salido a realizar un vuelo en parapente el viernes a la tarde junto a algunos compañeros, quienes descendieron normalmente en el lugar establecido pero no supieron más nada de él.El vuelo se inició cerca de las 16 desde el sector conocido como "Cuesta Nueva" y según indicaron testigos, todos sus compañeros descendieron normalmente en el lugar establecido, pero Kegalj no llegó a bajar de la cuesta por razones que todavía se desconocen.