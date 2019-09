Caminaron 14 horas para agradecer la "milagrosa recuperación" de mujer baleada

Claudia Valdéz, la mujer que había sido baleada en la cabeza por su ex pareja en Feliciano y que se recuperó milagrosamente, fue llevada en un vehículo para poder estar presente junto a sus vecinos, quienes caminaron 14 horas hasta el santuario de la Virgen de Pompeya, situado a unos 65 kilómetros de su ciudad.Juana Lopez, una vecina de la mujer de 32 años que en agosto pasado había sido atacada por su ex pareja, fue la encargada de organizar la peregrinación a la Virgen de Pompeya, cuyo santuario está ubicado pasando la localidad de Los Conquistadores.Valdez, había recibido un disparo en la cabeza y a pesar de que en un primer momento se informó que su estado de salud era sumamente crítico, esta joven madre logró una sorprendente recuperación, que algunos describen como "milagrosa", señala el sitioA las 20:00 horas de este viernes, unas 30 personas, entre ellos familiares, amigos y vecinos de Claudia, iniciaron la peregrinación de más de 14 horas, a modo de agradecimiento.A las 10: 30 horas de del sábado llegaron al santuario de la Virgen de Pompeya."Es inolvidable por la promesa cumplida", relató Claudia al sitio digitaly contó que está "superando algunos dolores de cabeza. Me revisó el neurólogo y me recetó vitaminas para seguir recuperándome", expresó la mujer que tiene el proyectil alojado en su cabeza.En marzo de este año, la mujer había decidido separarse de Nicolás Santa Cruz, de 53 años, con quien tenía cinco hijos. A principios de agosto iba caminando junto a su hija de 9 años por un camino rural, en Feliciano, cuando fue interceptada por su expareja quien le disparó en la cabeza.Santa Cruz quedó detenido a los pocos minutos del hecho, ya que la policía lo encontró, con el arma en la mano a pocos metros de donde había cometido la agresión.El hombre tenía denuncias por violencia de género y familiar, en una causa de 2017 tramitada en el Juzgado de Familia de Feliciano, e incluso se había dictado una medida de restricción que ya no se encontraba vigente.Valdés quedó en estado crítico y los profesionales le daban escasísimas posibilidad de supervivencia, a pesar de lo cual pudo reponerse.