Cordobeses que se filmaron pasando una Ferrari y volcaron, dieron su versión

Cordobeses protagonizaron un vuelco en una autovía de la provincia de Santa Fe. Lo llamativo es que iban filmando una Ferrari Testarossa y, cuando la intentaron pasar, se dieron vuelta."Fue un milagro", dijo Julieta, una de las ocupantes del Sandero. Era quien iba filmando a la Ferrari en la autopista de Santa Fe y señaló que no puede creer que esté contando esta historia.

"Yo era la que iba filmando, estoy embarazada de 8 meses y atrás iba mi nena y mi mamá. Nosotros veníamos por el carril izquierdo y veo una Ferrari que no suele verse en mi pueblo seguido y decido filmarla. En tono de chiste dije ''¡aguante Sandero!'' porque la íbamos pasando y vi cómo el señor de la Ferrari nos quiere sobrepasar sobre la derecha", relató la mujer.En ese momento, según el relato de Julieta la Ferrari se abre y toca la trompa del Renault haciéndolos perder el control, chocan contra un cartel y empiezan a dar vueltas hasta terminar al costado de la autopista."Mi vieja está interna y estamos a la espera de un nuevo diagnóstico. La Justicia está investigando todo porque este señor no detuvo la marcha", comentó."Fue un milagro. El día 25 es el día de la Virgen de San Nicolás y yo digo que ella nos protegió. Fue un milagro, ahora estamos muy golpeados y doloridos y es algo de no creer, poder contar esta historia y tener a mi hija en la panza sana y salva", manifestó.El conductor de la Ferrari fue detenido por un retén policial en Villa Constitución, se le formó una causa por lesiones graves, pero como tiene 79 años y no posee antecedentes permanecerá en libertad mientras se investiga la mecánica del hecho. (Cadena 3)