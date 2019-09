Emergencia prestacional en el Iosper: Cuáles serán las principales restricciones

Política Iosper se declaró en estado de emergencia prestacional

El Directorio Obrero del Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper) aprobó la Resolución que estableció la emergencia prestacional hasta el 31 de diciembre de 2019. La medida es para "garantizar a sus afiliados el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud", informaron.La institución priorizará el cumplimiento de las prestaciones en las que se encuentren en riesgo la vida de los afiliados, el suministro de medicamentos prescriptos según su nombre genérico y de prótesis (atendiendo las normas de compras vigentes) y el acceso a medicamentos e insumos para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas.admitió que esto genera "incertidumbre" en los afiliados pero afirmó que "es necesario para la obra social tomar esta medida. Esto no significa que se van a dejar de brindar las prestaciones que aseguren la atención de su salud".Indicó que. Y precisó que se entregará el remedio. Se creará un protocolo en coordinación con el Ministerio de Salud. Queremos dejar de lado las prescripciones que se hacen de parte de algunos prestadores, recetando medicamentos importados cuando podemos cubrir la necesidad con otros".En cuanto a. Sólo en casos muy estudiados y particulares se autorizarán las provenientes de otros países".Aclaró que. Lo que no obedezca estrictamente a la actividad de salud se restringirá".Asselborn pidió a los afiliados que "comprendan la situación" y afirmó que esta medida se toma "para cubrirles no todo lo que piden, sino lo que necesitan".Otra de las cuestiones que se verán afectadas sonInterrogada sobre los acompañantes terapéuticos, psicopedagogos o cuidadores, dijo que "se mantendrán hasta el 31 de diciembre. No se van a aceptar nuevas incorporaciones", excepto casos "justificados como una recuperación física tras una cirugía".Confirmó que. Estamos hablando de un acompañante en un ambiente áulico que tiene una competencia el Consejo de Educación. El Iosper tiene que tratar de garantizar servicios que competen exclusivamente a la obra social y que tienen que ver con el cuadro clínico de la persona"."Restringimos una especialidad que no es competencia directa de la obra social. El costo de prestaciones es mucho", afirmó Asselborn, quien aclaró que "lo básico incluye la cobertura de internaciones y cirugías".