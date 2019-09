Incendio forestal en las Sierras de Córdoba: Ya hay más de 20 evacuados

Más de 20 evacuados y una cifra sin precisar de autoevacuados, una vivienda quemada es el saldo parcial de un incendio forestal con un frente de siete kilómetros, que se desató en la localidad cordobesa de La Cumbre, en el Valle de Punilla."Estamos complicados. Es un frente que tiene 7 kilómetros en la montaña, de difícil acceso. Estamos esperando que salga el sol y los aviones puedan trabajar", señaló ael intendente Rubén Ovelar."El fuego estuvo cerca de algunas viviendas. Una sola vivienda muy retirada cerca del dique San Jerónimo se quemó en parte", dijo."Evacuamos a unas 20 personas, por el peligro, pero no ocurrió nada. Y los autoevacuados no puedo cuantificar pero es un número importante. Están en el hospital y en el centro comunitario", completó. Además dijo que en el ambiente se percibe "mucho humo".Por su parte, el secretario de Gestión de Riesgo, Claudio Vignetta, destacó que "se ha hecho una tarea importante, pero es una tarea de defensa y no de apagar el fuego"."Tenemos que proteger las viviendas. El incendio es en monte alto, agarró unos pinares alrededor de dique San Jerónimo. Es bosque nativo, monte nativo que desde hace 20 años no se quemaba", precisó."Tenemos la complicación de que hubo ráfagas de hasta 70 kilómetros. Seguro las ráfagas van a continuar hasta mañana. Los pilotos van a volar si tienen las condiciones", agregó.Las llamas se localizan en un sector conocido como Tío Mayu, próximo a Estancia El Rosario.En el lugar, trabajar cuarteles de bomberos de La Cumbre, Capilla del Monte, Villa Giardino, La Falda, Valle Hermoso, Los Cocos y Cosquín.