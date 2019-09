Doloroso testimonio de la mamá de docente que mató a su hijo y se quitó la vida

Ana Rivero, madre de Reina, la docente que mató a su hijo y luego se quitó la vida en Santiago del Estero, manifestó ayer que hace tiempo que su hija venía con un tratamiento médico."Estuvo internada y venía con problemas de depresión. Estaba siendo asistida por psicólogos y psiquiatras y hoy (por ayer) casualmente tenía la última sesión", según relató en una entrevista de"Ella me había dicho que no iba a ir, que ya estaba bien", ahondó Ana, muy desolada."Tenía inconvenientes en un expediente en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y la habían citado dos o tres veces. Me pedía que fuera yo, que ella no quería ir. Fui y le cambiaron el día de audiencia y era para este viernes a las 11 de la mañana", detalló la mujer.. La Dinaf ha intervenido. Ellos fueron internados un mes y diez días, estaban en el Hospital Regional y de ahí fue dada de alta y vino bien", reveló.

Al recordar el día a día junto a su hija, Ana señaló: 'Yo venía mañana y tarde a su casa. Le daba la medicación y la comida. Ayer (por el miércoles) tuve que hacer unos trámites a la mañana. Cuando vengo a la tarde me encontré con todo esto. Sin embargo, lo que me pareció raro es que el portón siempre suele estar con llave y estaba así, calzado. Cuando entré me encontré con toda esa escena que nunca me habría imaginado".Sin embargo, aclaró:".