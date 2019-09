Dos pitbull defendieron a la niña que fue atacada por el perro de un vecino

Sociedad Niña fue atacada por el perro de un vecino y su familia pide que lo sacrifiquen

"No queremos a este animal suelto"



Días pasados, la pequeña Renata vio interrumpido su juego por el ataque del perro de su vecino, que comenzó a morderla salvajemente. Su mama intentó interceder pero no podía contra la furia del animal; allí dos canes, propiedad de otra vecina, salieron a defender a la madre y a la niña y lograron que la suelte de sus fauces."Renata está mejor. Fue intervenida quirúrgicamente y está evolucionando bien. El perro le arrancó el cuero cabelludo y la mordió en varias partes de la cabeza y la carita; fue impresionante. Pienso que si estos perros no hubiesen estado podría haber ocurrido un desastre, Renata no estaría con nosotros", dijo.La agresividad del perro era tal que también atacó a la madre de la niña. "Le tiraba tarascones cuando ella estaba desesperada tratando de sacarle la nena, allí aparecieron Max y Megan que lo apretaron y así la soltó", contó la vecina.El can en cuestión es propiedad de una familia de apellido Enrique. "Se les escapó cuando el dueño salía a caminar, anteriormente había lastimado a una perrita caniche de una vecina y también me contaron que intentó morder a muchacho. Es un perro común, sabemos que vino el veterinario de la Municipalidad y estamos esperando que se tomen medidas. No queremos más a este animal suelto, porque si atacó una vez va a hacerlo de nuevo y puede matar a algún nene, porque si ya tuvo esa reacción es imposible que cambie, Max y Megan se han criado con nenes y creo que por eso reaccionaron ayudando a Renata". (El Sol)