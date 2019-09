Prohíben la venta de alfajores de conocidas marcas y varias golosinas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat) prohibió la comercialización en todo el territorio nacional de varias golosinas, según fue publicado a través del Boletín Oficial.



El motivo de la prohibición, entre otras infracciones halladas en una muestra tomada por el organismo para su análisis, radica en que una parte de los productos analizados no cumplen "con las especificaciones del artículo 155 tris del Código Alimentario Argentino (CAA)". Además, porque otra porción de la muestra no cumple con las especificaciones del artículo 155 tris y 800, inciso d, del CAA. "Contiene ácido sórbico y ácido benzoico como conservadores no permitidos para este tipo de producto", detalla la disposición 7894.



El artículo 1° de la disposición 7894 publicada hoy enumera todas las golosinas cuya comercialización fue prohibida por la Anmat: "Prohíbese la comercialización en todo el territorio nacional de los productos: "Mini torta sabor chocolate rellena con dulce de leche y mousse sabor a vainilla cubierta con baño de repostería", marca: Nevares, nombre de fantasía: Chocoblok, RNE: 02-031531, RNPA: 02-520154, fecha de vencimiento: 28/08/2019, lote: L05 31; "Oblea con relleno sabor a vainilla cubierta con baño de repostería", Marca: Nevares, nombre de fantasía: CROCBAR, RNE: 02-031531, RNPA: 02-584526, fecha de vencimiento: 19/11/19".



La disposición, continúa: "Oblea con relleno tipo mousse sabor de chocolate y maní con baño de repostería", marca: Smack, RNE: 02-031531 RNPA: 02-593286, fecha de vencimiento: 12/11/2019, lote: L46 53; "Oblea rellena con pasta a base de azúcar y leche con sabor a vainilla, arroz inflado, cubierta con baño de repostería", marca: Nevares, nombre de fantasía: Swiss roll, RNE: 02-031531 RNPA: Expte. 2906-18957/18, fecha de vencimiento: 20/08/2019, lote: L34 32; "Alfajor relleno con dulce de leche recubierto con baño de repostería fantasía blanco", marca: Genio, RNE: 02-031531, RNPA: 02-594380, fecha de vencimiento: 04/08/2019, lote: L6 11/2".



Y añade: "Alfajor con relleno a base de cacao cubierto con baño de repostería, fantasía blanco", Marca: Mogy, RNE: 02-031531, RNPA: 02-514714, fecha de vencimiento: 04/02/2020, lote: L6 11/2; "Alfajor relleno con pasta de marroc", marca: Fulbito, RNE: 02-031531, RNPA: 02-533381, fecha de vencimiento: 28/01/2020, Boletín Oficial Nº 34.207 - Primera Sección 79 Viernes 27 de septiembre de 2019 LOTE: L5 51/1; "Oblea rellena con crema de maní cubierta con baño de repostería", RNPA: 02-593292, Lote: L1 10 41, marca: Nevares Vencimiento: 31/12/2019, RNE: 02-030718 y "Turrón de maní recubierto con oblea con baño de repostería" RNPA: 02597702, nombre de fantasía: Fantasía, Lote: L46-33, marca: Nevares, vencimiento: 12-11-2019 RNE: 02031531, por las razones expuestas en el Considerando".