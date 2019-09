El Ventilador: Algunas opiniones sobre la soltería y la vida en pareja

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Diversos estudios y estadísticas muestran que son cada vez más las personas que toman la decisión de pasar sus días sin una relación de pareja. Es decir, consideran que su bienestar y su felicidad no depende de a quién tengan a su lado.Sociólogos y especialistas advierten que la soltería hoy no es el resultado de la imposibilidad de conocer a otras personas, sino la decisión del no compromiso con ella. Entonces... ¿qué aspectos del concepto "compromiso" se encuentra en mutación y cómo está cambiando eso la idea de pareja, familia e, incluso, diferentes aspectos de la organización social?-"En mi experiencia propia, no creo que alguien no quiera estar bien o en pareja, sino que no a todos nos llega. No he encontrado quien me respete y ame y no me afecta no tener pareja, porque si es para vivir peleando, mejor sola. Pero muchos, no saben estar solos, conozco miles de casos, y prefieren ser infelices a vivir tranquilos. Yo prefiero sola y feliz, a pasarla mal".-"Soltero por decisión propia y soy feliz. Igual hoy es difícil la convivencia y el amor es secundario".-"Soy María. El 2 de octubre cumplimos 43 años de casados y todo bien. Yo 26 años y Esteban 36. Siempre trabajamos los dos. Los jóvenes no aguantan nada".-"La soltería no es una moda. Es una elección de vida. La gente no se casa por la fiesta. Hay muchas personas que han estado casados o en concubinato y no les ha ido bien. Vuelven a recuperar su libertad, después de pasarlo mal y no cambiarían esa felicidad, por nada y por nadie. La mujer se ha empoderado, en sus derechos, laboralmente y tampoco necesitan una pareja para ser felices, ni tampoco para tener hijos".- "Como nosotras solteras podemos pasar año a año sin pareja sin sexo, eso se trabaja con la mente, el sexo el ya enfermo no puede pasar unos días sin sexo y los normales pueden vivir hasta la muerte sin sexo".- "Soy divorciada hace 9 años. Después de mi divorcio tuve otras parejas pero al final me quedé sola y me acostumbré y me encanta vivir así sin ningún reproche de horarios y ni de nada. Obvio que tengo mi amigo con derecho a rose, y vivo mi soltería a full".-"Tengo 34 años y la verdad que he decidido estar sola ya que fui víctima de violencia de género y decidí estar sola y tampoco quisiera ser madre así como estoy muy bien".- "Yo sigo soltero porque no tengo pareja.....las piernas nadie me da bolilla en los bailes".-"No existe la "Media Naranja", es absurdo. Aguantar es reprimir. No existe el amor completo o relación perfecta, es falso".-"Hace 24 años que estoy con mi esposa, tenemos 2hijos. Y siempre fue el factor diálogo y respetamos las opiniones y si no haces deja hacer, y cada cual con su celular. No nos interesamos si suena. Por eso damos nuestros frutos y seguimos por más. Aparte siempre ella está bonita para mí. Los felicito. Y no es lindo vivir y estar solo".-"Yo estoy en concubinato desde mis 17 años ya llevo 9 años juntos con mi pareja. Me llevo 20 años de diferencia, tengo a mi hijas de 8 años y a mi bebé de un año somos felices. Yo me encargo todas las actividades del hogar y de mis hijas mientras él trabaja, es camionero y él está 6 días al mes y somos felices. Yo si me casaría por respeto a la familia".-"Hoy en día, muchos buscan más estabilidad, y se juntan o casan rápido, pero al estar conviviendo, se dan cuenta que no es lo que buscaban".-"Estar soltera es una opción!! Y me siento muy bien!! Hay que aprender a compartir y decidir entre dos, complementarse!! Al fin y al cabo cada uno encuentra o no la horma de su zapato".-"Tengo 66 años, viuda hace casi 5 años. Intenté tener un compañero, pero no prosperó. Sigo esperando la oportunidad de lograrlo sin convivencia ni casamiento. De todas maneras vivo libre, y muy en lo social, llámese, salidas con amigas".