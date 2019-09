El Ventilador: soltero... ¡y sin apuro!

¿Qué tan rápido se adapta la ley a estos cambios?

Diversos estudios y estadísticas muestran que son cada vez más las personas que toman la decisión de pasar sus días sin una relación de pareja. Es decir, consideran que su bienestar y su felicidad no depende de a quién tengan a su lado.De hecho,Si hace falta o no una "media naranja" es uno de los debates que se encienden entre discusiones de amigos, charlas y hasta en estudios sociológicos.Lo cierto es que desde siglos pasados y hasta no hace mucho, eso de quedarse soltero no estaba para nada bien visto; y sobre todo si se trataba de mujeres.Pero sPor otra parte, la enorme proliferación y éxito de las aplicaciones para conocer personas y conseguir citas, en épocas donde la soltería cotiza en alza, es uno de los aspectos que para algunos marca una contradicción.Entonces... ¿qué aspectos del concepto "compromiso" se encuentra en mutación y cómo está cambiando eso la idea de pareja, familia e, incluso, diferentes aspectos de la organización social?Si el mercado se adapta a los cambios sociales o los impone, es para muchos casi como la discusión del huevo o la gallina.De todas formas... hay casos y casos.Pero... ¿cómo se adaptó el mercado a ese cambio, qué cosas ofrece y cuáles impone?Los solteros son hoy un segmento de la población muy preciado por la actividad comercial.Diferentes estudios revelan que intentan mantenerse al día con los dispositivos electrónicos, desean viajar y conocer lugares exóticos.Por otra parte, los especialistas aseguran que uno de los segmentos del mercado que se vio fuertemente modificado por estas nuevas tendencias, fue el inmobiliario.De hecho, los departamentos de 1 y 2 ambientes son los que actualmente se venden más rápido en cualquier emprendimiento. Incluso, son muchas veces los más caros en relación al metro cuadrado.Pero... ¿qué tan rápido se adapta la ley a estos cambios para regular y prevenir abusos?De igual modo, todavía siguen siendo muchas las quejas de quienes pasan su vida sin formalizar parejas o familias. Señalan que son excluidos de créditos y buenos planes de seguridad social, por citar algunos ejemplos.