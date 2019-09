Dayub: "Pude ser autogenerador de las cosas que necesitaba"

El reconocido actor, autor y productor paranaense, Mauricio Dayub, está en la capital entrerriana para presentar "El Equilibrista", su nuevo unipersonal con el cual volverá a pisar el Teatro 3 de Febrero.Horas antes de su esperada actuación en el coliseo local, Dayud estuvo en los estudios dey brindó una extensa entrevista al programa, donde se permitió emocionarse casi hasta las lágrimas, recordó cuando decidió dejar su tierra para irse a Buenos Aires y confesó que espera tener el reconocimiento del público en su ciudad natal.

Bajo la dirección de César Brie, "El Equilibrista" nace de la necesidad de resignificar o redignificar su vocación por el teatro. "Tener una vocación clara y fuerte ayuda muchísimo, con dudas, lo más fácil es pegar la vuelta", dijo Dayub y dio cuenta que "ser actor es una construcción diaria".

Recordó que cuando se fue a Buenos Aires "siendo un provinciano", veía que "nadie tenía nada preparado, que la vida no me iba a sorprender, que yo la tenía que sorprender. En un lugar donde no hay lugar para todos, las cosas se fueron dando y pude ser autogenerador de las cosas que necesitaba, me las fui ingeniando. Las cosas llegan por el escalón anterior", afirmó. Mirá la entrevista completa a un grande del teatro nacional que nunca olvida sus raíces, por las cuales se emociona cada vez que las recuerda.