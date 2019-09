Polémica: Galgueros se manifestarán en Entre Ríos por las carreras de perros

Este domingo, a las 10, "galgueros" entrerrianos se manifestarán en el cruce de la Autovía 14 y la Ruta Provincial 39. En el lugar, entregarán panfletos pidiendo la derogación de la Ley 27.330 sancionada en noviembre de 2016.



Dicha ley prohíbe en todo el territorio nacional la realización de carreras de perros, cualquiera sea su raza. Además plantea que el que por cualquier título organizare, promoviere, facilitare o realizare una carrera de perros, cualquiera sea su raza, será reprimido con prisión de tres meses a cuatro años y multa de $ 4.000 a $ 80.000.



En entrevista con Somos Concepción, Jessica Fernández del "Colectivo Galguero" detalló "Es una manifestación pacífica, buscamos mostrar la realidad del galguero, nosotros hacemos un deporte. Queremos mostrar que tras tres años de prohibición de las carreras seguimos teniendo nuestros perros".



La mujer detalló que pedirán que se modifique el primer artículo de la ley dándole autonomía a las provincias. A partir de allí el gobernador Gustavo Bordet podría decidir si permitir o no las carreras. "Buscamos que sea algo regulado por Iafas, tal como los casinos y las carreras de caballos" comentó.



"Es un pedido de reconsideración de la ley, para nosotros es injusta ya que en Argentina se realizan varios deportes con animales. Para nosotros realmente es un deporte, no criamos nuestros galgos para maltratarlos, en nuestra casa son deportistas integrantes de la familia" señaló.



Por otro lado, otra integrante de la agrupación destacó respecto a lo que atraviesan, que "es una necesidad que tenemos, con la ley no se erradicaron las carreras, sino se pasaron a la clandestinidad. Nos sentimos muy discriminados y muy perseguidos por las autoridades".