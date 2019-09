Lanzaronuna nueva línea de muñecas Barbie de género neutro

La nueva línea pretende reflejar nuestra cultura "como el mundo continúa celebrando el impacto positivo de la inclusividad", dijo Kim Culmone, el ejecutivo de Mattel que lideró al equipo que diseñó las nuevas muñecas.





Disponibles en diferentes tonos de piel, cada muñeca viene con dos pelucas de diferente largo y tipo de cabello, incluidos los lacios y ondulados, así como muchas opciones de vestuario que permiten a los niños crear un estilo para la muñeca con "pelo corto o largo, o en una falda, pantalones o ambos", dijo Culmone. Cada kit, como se les llama, cuesta unos USD 30.





Las creencias y opiniones sobre el género están cambiando rápidamente, y en el proceso crean nuevas oportunidades de marketing, incluyendo en la moda, publicaciones y juguetes. Pero una cosa que las muñecas definitivamente no son, dice Mattel, son Barbies neutrales en cuanto al género.





Están destinadas a ser "identificables", no "aspiracionales" como Barbie, dijo Michelle Chidoni, una portavoz de Mattel. Y no se supone que sean adultos, como Barbie y Ken, sino que fueron "diseñados específicamente para tener una apariencia juvenil neutral en cuanto al género", dijo Culmone.





Para desarrollar estas muñecas y sus accesorios -todos los componentes son originales, y la búsqueda y diseño tomó 18 meses-, Mattel trabajó con psicólogos y expertos con conocimientos sobre la identidad de género, así como con 250 familias alrededor del país, incluyendo niños de todas las identidades de género. "Hablamos con ellos acerca de lo que tenían en las muñecas actualmente y lo que buscaban", dijo.





¿Qué aprendieron los investigadores? "Los niños no querían que les dijeran que los niños tienen que jugar con coches y las niñas tienen que jugar con muñecas", dijo Culmone.





En cuanto a los padres, los investigadores encontraron una preocupación creciente en torno a los juguetes de género para sus hijos, aunque una división generacional sobre el tema era ciertamente evidente, dijo Chidoni. "Si bien esto era algo que era realmente innato para los niños, era algo que, en algunos casos, era un poco más difícil de entender para sus padres", dijo.





Culmone aceptó que "esta línea de producto no es necesariamente para todos".





"Algunos padres pueden estar incómodos al sentir que el juguete está creando una situación donde el género deberá ser discutido con sus hijos", dijo, "pero eso es realmente una decisión familiar personal".





La administración Trump ha revertido las políticas favorables a las personas transgénero de la administración Obama con respecto a las escuelas, las cárceles y el servicio militar. En años recientes, muchos distritos escolares han enfrentado retos legales continuos sobre en qué baños se les debería permitir a los estudiantes transgénero usar.





A pesar de este clima cada vez más tenso, la industria del juguete ha mantenido un enfoque relativamente proactivo sobre el tema, alejándose de los juguetes de género y los artículos para niños.





En 2015, Target anunció que no usaría más letreros para marcar juguetes para niños o niñas en sus tiendas. Ese año, la tienda Disney desapareció las designaciones para niño o niña de sus disfraces de Halloween, mochilas y otros accesorios, marcando todos los productos como "para niños". Y Amazon ya no usa categorías basadas en el género para juguetes infantiles.





Y aunque las muñecas "Creatable World" son las primeras en abordar la identidad de género de un fabricante importante, otras han estado disponibles. En 2017, Tonner Doll Company anunció la muñeca Jazz Jennings, basada en la niña del mismo nombre que se hizo famosa cuando, a los 6 años, apareció en un episodio de "20/20" de ABC que se centró en los niños transgénero y sus familias. Ese mismo año, una organización sin fines de lucro canadiense que ayuda a los niños transgénero y sus familias presentó la muñeca de anidación Sam, un juguete educativo que representa una etapa de exploración de género con cada capa.