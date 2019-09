Entidades de bien público recibieron mercaderías provenientes del contrabando

Foto 1/3 Crédito: AFIP Foto 2/3 Crédito: AFIP Foto 3/3 Crédito: AFIP

La Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la Dirección General de Aduanas (DGA), puso a disposición del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, desde enero último, mercaderías valuadas en U$S 74.902.328, que fueron secuestradas en causas de intento de contrabando, para su distribución entre clubes, comedores, hospitales y escuelas.



Los bienes, que equivalen a 3.643 toneladas, se entregaron este año luego de la autorización del juez interviniente, Marcelo Aguinsky, en base al decreto presidencial 51/2017. Desde 2017, hasta la fecha, se han destinado mercaderías por 118.507.144 dólares.



Los productos pertenecen a los rubros de indumentaria, calzado, juguetes, bazar, artículos de cocina, electrónica, blanquería, cerámicas, autos, rollos de telas, papel, hilos, herramientas, artículos de librería, bolsos y mochilas, entre otros, que fueron secuestrados por contrabando o porque no contaban con el permiso para ser comercializados en el país.



En total, y según datos del ministerio, este año se han concretado 613 donaciones: el 62 % de ellas se destinó a organizaciones no gubernamentales; mientras que el 38 % restante se envió a organismos públicos. Estas instituciones se encuentran ubicadas en los barrios de más de 173 ciudades y localidades de todo el país.



Entre las ONGs que recibieron estas donaciones se distinguen agrupaciones sociales, sociedades de fomento, asociaciones civiles, centros culturales y deportivos, centros de jubilados, clubes, comedores, cooperativas, escuelas, fundaciones, hogares, movimientos sociales, parroquias y uniones vecinales.



Gran parte de los bienes donados se recuperaron tras la apertura de 314 contenedores pertenecientes a la causa denominada como la "Mafia de los Contenedores"; hasta la actualidad, se siguen entregando productos que provienen de este caso.



Por otra parte, la Aduana puso a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación mercaderías valuadas en US$ 3.658.120, para que sean donadas entre diversas localidades del interior del país.



Son 1.346.868 unidades de bienes que fueron secuestrados por los agentes de las distintas aduanas en las fronteras (marítimas, aéreas y terrestres).



Donaciones destacadas



Hubo algunas donaciones que, por su cantidad, se destacaron más que otras. Entre ellas, se encuentra una de 23.000 camperas que se hizo a principios de año y que la Aduana entregó al Ministerio de Salud y Desarrollo Social; en julio, se sumaron 70.000 juguetes al mismo organismo, que los distribuyó con motivo del Día del Niño.



En ese mismo mes, se donaron más de 280.000 unidades de mercadería en Santiago del Estero, entre prendas de vestir, ropa interior, mantas, toallas, calzado y mochilas, entre otros rubros.



Desde un depósito aduanero de Rosario, por su parte, ya se han retirado unos 22 camiones repletos de mercaderías en agosto, que equivalen a 441.554 unidades de pantalones, camperas, calzado, mantas, bolsos, mochilas, ropa interior y prendas de vestir en general. En el mismo mes, además, se donaron más de cinco millones de pesos en mercaderías, como ropa, calzado y electrónica, en las ciudades de Concordia, Concepción (Tucumán) y Rafaela.



Por último, hubo una donación de mil calibres de lectura digital, utilizados para mediciones de longitud, que se entregó al colegio técnico IPET N°58 de la ciudad de La Puerta, Córdoba y que benefició a unos 500 alumnos. Cabe mencionar que, antes de esta donación, el colegio tenía, solamente, un calibre en su haber.